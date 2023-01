Establecer un sistema de calificación frente a la reducción del consumo de cocaína en otros países fue la irónica respuesta del presidente Gustavo Petro frente al comentario de un analista que señalaba la posibilidad de que Estados Unidos descertifique a Colombia en la lucha contra los cultivos ilícitos.



Las palabras que generaron la reacción del jefe de Estado fueron expresadas por Jorge Restrepo, director del Cerac (Centro de investigación y estudios sobre conflictos armados, violencia armada y desarrollo) en diálogo con Caracol Radio.



"En cuestión de dos años vamos a tener una descertificación por parte de Estados Unidos en lucha contra los cultivos ilícitos", manifestó ante ese medio Restrepo.



La reacción de Petro ante dicho comentario fue: "¿Y por qué no establecemos un sistema de calificación en América Latina sobre la reducción de consumo de cocaína en EE. UU. y en todos los países del continente?".



Además, el presidente de la República hizo una contrapropuesta referente a este tema. "La política eficaz consiste en disminuir los consumos", señaló. También explicó que son los consumos los que crean la oferta.



