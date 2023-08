El presidente Gustavo Petro cumple este 7 de agosto su primer año como jefe de Estado. Tras estos 365 días hay un panorama que muestra, por un lado, algunas señales positivas en el frente económico y, por el otro, un complejo escenario político agravado ahora por las denuncias de supuesta financiación ilegal de la campaña del 2022.



El jefe de Estado este lunes señaló: "Nadie dijo que seria fácil y todo depende de la movilización del pueblo. El cambio es imparable". Desde otros sectores, han hecho sus respectivos balances del primer año de gestión del mandatario.



La senadora del Pacto Histórico, Clara López, por ejemplo, en entrevista con EL TIEMPO destaca el trabajo que ha hecho el Presidente. Uno de sus principales logros, dice, es la apuesta por la ‘paz total’, pero manifiesta que “no se ha comprendido suficientemente”, y señala que no es fácil dar virajes en política, pero insiste en que seguirán adelante. Asimismo, resalta reforma tributaria, que permite mayor equidad.

Clara López, senadora del Pacto Histórico Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

"Haber empezado con la reforma tributaria fue un gran acierto, una reforma tributaria progresiva, redistributiva, como no se había hecho desde 1974", señaló. Por otro lado, resaltó "en el campo social, la ley de la gratuidad de la educación".



Sin embargo, dijo que hay aspectos por mejorar, especialmente en lo que tiene que ver con las comunicaciones.



"Hemos fallado en las comunicaciones gubernamentales y de bancada hacia el pueblo colombiano, hacia la sociedad, y entre nosotros mismos. Ha habido por ello una escasa articulación y eso exige mucha mejora".



López opinó sobre la crisis que se desató por la captura y posteriores declaraciones de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado: "En lo personal, estoy absolutamente perpleja porque conozco a Gustavo Petro y sé que es un hombre vertical, incorruptible, de una honestidad a toda prueba y le creo lo que dice".



Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz. Foto: César Melgarejo. EL TIEMPO

Otra opinión tiene Juan Camilo Restrepo, exnegociador de paz con el Eln, quien califica a este gobierno como "arrogante".



"Tienen la buena intención de orientar el país en terrenos de mayor equidad social y mayor justicia social. Creo que eso es importante. Pero, dicho eso, veo un gobierno terriblemente improvisador, tremendamente arrogante y que ha descuidado la buena gestión administrativa", afirmó.



Restrepo, además, señaló que "el día a día nos muestra que el Presidente cree que este pesado carromato que es la administración pública se mueve a punta de trinos o de discursos. Eso no es así".



El exnegociador manifestó que el país no se ha paralizado y "tampoco entró en el abismo que auguraban algunos sectores". Pero sostuvo que "Colombia sigue con una inercia, pero los grandes timonazos de cambio no se han dado".



Ahora bien, respecto a la paz total, destacó que es un esfuerzo y enfoque nuevo. "Tratan de negociar con muchos y eso es algo que no había ocurrido. Es audaz y ojalá salga bien —aunque no va bien—".



Finalmente, sobre el Eln dijo que ese proceso tomará tiempo y no será tan rápido. "Veo voluntad del Eln, pero con sus plazos, tiempos y modos. Ellos son una guerrillera caprichosa y parsimoniosa".



REDACCIÓN POLÍTICA