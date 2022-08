Antes de posesionarse como el nuevo presidente de Colombia, Gustavo Petro, realizó un viaje a la Sierra Nevada de Santa Marta. Junto la comunidad indígena arhuaca desarrolló un acto simbólico: “La posesión ancestral del presidente en el corazón del mundo. Ceremonia arhuaca”, dijo Petro a través de sus redes sociales.



(En contexto: Petro asistió a 'posesión ancestral' en la Sierra Nevada de Santa Marta)

Allí viajó escoltado por el Ejército Nacional y en compañía del ministro de Defensa designado, Iván Velásquez.



Este acto remite a la visita que el expresidente Juan Manuel Santos también hizo en su momento. Ante las autoridades espirituales y los cabildos de los cuatro pueblos asentados en ese territorio (koguis, arhuacos, kankuamos y wiwas), Santos recibió, en el 2010, un bastón de mando y una serie de piedras sagradas "llamadas tumas" que representan valores de equilibrio con la naturaleza.



"Vine en cierta forma a pedirle permiso a nuestros hermanos mayores para asumir el mando, a posesionarme ante el Congreso de la República y tuve una larga conversación con ellos y ellos me dieron su visto bueno, su respaldo y me entregaron este bastón y me dijeron: le entregamos este bastón y una serie de materiales que nunca se acaban, para que los mantenga durante su mandato", dijo Santos en su momento. Posteriormente este regresaría, en el 2018, dichos materiales.

Petro, en la Sierra Nevada, con militares. Foto: Cortesía

Se espera que mañana también se realice, a las 8 a. m. otra 'posesión espiritual y ancestral'. "Las organizaciones sociales, populares, étnicas y ancestrales de Colombia

hacemos un caluroso llamado a la Posesión Popular del Gobierno encabezado

por los compañeros Gustavo Petro y Francia Márquez. Una ceremonia que

buscará armonizar, desde la espiritualidad ancestral, el comienzo de este nuevo

ciclo en la historia de los pueblos colombianos", señalan un comunicado emitido por diversas organizaciones sociales.



Señalan que la importancia de este acto simbólico "recae en el reconocimiento de la

posibilidad inédita de los sectores populares, no solo de ser gobierno desde las

instancias institucionales, sino de abonar el terreno de construcción y constitución

del Poder Popular, que permita el ejercicio práctico de una soberanía política,

económica y cultural al alcance de todas y todos".



Y agregan: "este espacio será muestra de la diversidad cultural desde la cual respaldamos el ejercicio del gobierno entrante y a su vez buscamos reconocimiento como interlocutores políticos en el marco de un nuevo régimen que construya las

transformaciones de la mano con las bases organizativas y las comunidades en

los diferentes sectores y territorios".

Gustavo Petro, en reunión con la comunidad arhuaca en la Sierra Nevada de Santa Marta. Foto: Cuenta de Twitter de Gustavo Petro

La fotografía oficial

A través de un video el presidente electo dio a conocer que estuvo en la serranía de la Macarena, en Caño Cristales, departamento del Meta, emblemático lugar reconocido por ser el río de los siete colores.



Petro realizó allí la producción de la imagen oficial y lució la banda presidencial y un video que presentará el domingo 7 de agosto, el día de su posesión. “Preparando la imagen oficial en la Serranía de la Macarena. La inmensidad de la biodiversidad y sus climas. La magia de Colombia, potencia mundial de la vida”, dijo Petro.



La visita a Caño Cristales, según se pudo constatar, fue el 17 de julio, transportado en un avión ATR-42, de la Policía Nacional, nave que fue piloteada por una mujer y la sesión fotográfica estuvo a cargo del reconocido profesional Mauricio Vélez.

