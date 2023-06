Como si se tratara del inicio de un nuevo gobierno, el presidente Gustavo Petro dio un timonazo a la forma como pretende gobernar en adelante y planteó una nueva estrategia para afrontar los retos que se avecinan. Lo hizo esta semana, en la calle, a pocos metros de la Casa de Nariño y a espaldas de la sede del Congreso. “Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular. Ministro o ministra que no haga caso se va”, sentenció.



Sus palabras del miércoles pasado ante una multitud de seguidores contrastan con las dichas por él hace diez meses, el 7 de agosto de 2022, cuando se posesionó en la plaza de Bolívar: “Dialogaré con todos y todas, sin excepciones ni exclusiones. Este será un gobierno de puertas abiertas para todo aquel que quiera dialogar. El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo”, afirmó en aquella ocasión.



En ese momento, el presidente Petro se mostraba con un gabinete plural, una respuesta natural al apoyo de sectores del centro que le permitieron convertirse en el primer mandatario de izquierda. En primera vuelta obtuvo 8’527.768 votos. Para la segunda, moderó su discurso y recibió el apoyo de figuras como Alejandro Gaviria, Antanas Mockus, Rudolf Hommes, entre otros. El 19 de junio ganó las elecciones con 11’281.013 votos. El centro lo había impulsado a la victoria.

Vista a la plaza de Bolívar desde el congreso de la República de Colombia durante las marchas del 7 de junio convocadas por el presidente Gustavo Petro.

En el Ejecutivo, además de Gaviria, puso a Cecilia López y José Antonio Ocampo, de ideario liberal. En el Legislativo, entre tanto, la coalición funcionaba como una auténtica máquina entre cuyas piezas estaba de manera sorprendente el Partido Conservador. De 106 senadores, 76 le decían sí a los proyectos de Petro. Así sacó una reforma tributaria que este 2023 le permitirá recaudar 19,7 billones de pesos y un promedio de 20 billones los siguientes tres años. En total, recogerá 80,2 billones de pesos hasta 2026.



Este año, Petro presentó sus reformas sociales –laboral, pensional y de salud– y de paso 29 proyectos más. Y empezaron a escucharse las voces de alerta de Ocampo, Gaviria y López por la inviabilidad financiera.



Desde los partidos de la coalición no petristas –Liberal, Conservador y ‘la U’– aumentaron las críticas. Les preocupaba que, en el caso de la de salud, se corría el riego de echar para atrás los avances de los últimos 30 años en esta materia. La cuerda se tensó y Petro sorprendió a las 10 y 45 de la noche del 25 de abril con un trino: “La coalición política pactada como mayoría ha terminado en el día de hoy por decisión de unos presidentes de partido”.



Al día siguiente, el miércoles, echó a los ministros que disentían y los cambió por su vieja y leal guardia pretoriana, que lo rodeó cuando fue alcalde de Bogotá. La discusión en el Congreso se volvió estéril. Y, mientras el Parlamento se congelaba, el Palacio empezó a arder. El fuego amigo entre Laura Sarabia, jefa de Gabinete, y Armando Benedetti, embajador en Venezuela, escaló hasta convertirse en la mayor crisis de gobierno en los años recientes. Lo que empezó como una investigación apresurada para hallar a los responsables del robo de una maleta con dólares –la cifra más mencionada es 7.000– desembocó en acusaciones de abuso de poder, uso irregular de polígrafo contra una empleada doméstica y de financiación irregular de la campaña. “Yo hice 100 reuniones, (conseguí) 15.000 millones de pesos, es más, si no es por mí no ganan”, dijo Benedetti en amenazantes audios que envió a Sarabia.



No se trata de insinuaciones de la oposición, sino de grabaciones con su voz. En estas, además, el diplomático advirtió del impacto para el Gobierno Nacional en caso de que él hablara: “Nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos”.

El escándalo coincidió con las manifestaciones programadas por las centrales obreras en apoyo a las reformas. Petro se sumó y salió a la calle a pronunciar un discurso de 40 minutos en el que dejó claro que la línea dura del petrismo es la que está al mando.



1. La radicalización

Los analistas advierten de la radicalización de su mensaje con la tesis de que hay sectores moviéndose para destruir su proyecto: “Quieren hundir las reformas y luego destruir al presidente desde la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para concretar el golpe blando, como en el Perú; es decir, llevarlo a la cárcel y cambiar el gobierno por un nuevo presidente, no elegido por el pueblo”.



Petro, que desde que se inició en la vida política ha sostenido que es un perseguido, la agitó como una de las pruebas de que él es una víctima y no el colombiano con mayor poder. Un rol que amplifican sus seguidores. El mensaje es que el poder lo tienen otros –el establishment político y económico– y que los problemas de su gobierno no son su responsabilidad, sino de los que, según él, no lo dejan gobernar.

2. La hora del encierro

Petro exhibió una segunda estrategia, la de refugiarse con los suyos, encerrarse más: “Todo ministro y ministra debe obedecer el mandato popular (...) Ese es el cumplimiento del programa de gobierno. Ustedes lo vigilarán”, dijo. “Fue una advertencia a sus funcionarios de la importancia de estar alineados con las metas de gobierno”, dice María Lucía Jaimes, analista política.



Desde cuando Petro despidió a Laura Sarabia, el Presidente no ha nombrado un jefe de Gabinete. “Estamos evaluando qué camino seguir para ser más eficientes”, dice Carlos Ramón González, nuevo director del Dapre, una persona que él conoce desde que militaban en el M-19. La otra persona que en estos días de crisis también se ha convertido en la sombra del Presidente es Augusto Rodríguez, director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), también compañero en los años de lucha armada. Lo que se anticipa es que el jefe de Estado seguirá sumando en cargos claves al petrismo purasangre que lo acompaña incluso desde antes de la Alcaldía de Bogotá y cerrando espacios de diálogo con las voces divergentes y, por lo mismo, aportantes.

3. La prensa, el enemigo

Petro busca graduar a los medios de comunicación como sus enemigos: “Hemos visto una prensa que odia a la Vicepresidenta por su color de piel”, “Semana ordena y el CTI obedece”, dijo. Poner la diana en la prensa es una estrategia que en Latinoamérica ya también han usado otros gobiernos de izquierda, como también lo hizo Trump en EE. UU.



El historiador Juan Carlos Flórez señala cómo a regímenes como los de Nicaragua, Venezuela y Cuba “no les gustan los medios, salvo los que ellos controlan”. Y agrega que los medios tienen el deber de distinguir entre hechos y opiniones, “pues cuando los mezclan se desprestigian”. Según el discurso del Presidente, la revelación de escándalos en su gobierno o el ejercicio de la labor de fiscalización de la prensa –que en Colombia ha sido constante sobre todos los gobiernos– forma parte de un supuesto complot en su contra movido por medios al servicio de los poderes económicos. Pero, recuerda Flórez, “sin prensa libre no hay gobierno democrático”.

4. ‘Golpe de Estado’

En esta nueva dinámica con la que el Presidente intenta reparar el daño interno ocasionado por sus alfiles, el cuarto punto es la extensión que le dio a su teoría de un “golpe blando” que había manejado antes del escándalo. Dijo que, a diferencia del autogolpista Pedro Castillo en el Perú, que hoy está en la cárcel, “Petro no está solo”. Cabe señalar que desde que asumió cargos de elección popular, el Presidente ha adoptado la teoría del golpe de Estado como parte de su narrativa.



En esta ocasión, mezcló las críticas de la oposición, la lentitud del Congreso, los titulares de prensa y concluyó que vendría “un golpe de Estado, un golpe contra la voluntad popular”. A lo que el exrector de la Universidad Nacional Moisés Wasserman reaccionó con esta frase: “Como los problemas han surgido todos del interior del Gobierno debe tratarse de un ‘autogolpe blando’”. “(...) Como si hubieran sido sus enemigos los responsables de haber infiltrado a Armando Benedetti en la campaña presidencial, haberlo responsabilizado de definir la agenda del candidato o haber nombrado como ‘jefa de Gabinete’ a la inexperta asistente de Benedetti”, añade el analista Pedro Medellín.

5. ‘Encuestas mentirosas’

Petro cerró cualquier posibilidad de evaluación de su gobierno que no sea el de sus seguidores en la calle. Por ejemplo, las encuestas. “Nos sacaron unas encuestas mentirosas. Sacaron esas mentiras porque hay una estrategia, una estrategia que debemos entender y confrontar, quieren destruir el apoyo popular del Gobierno”. La más reciente, de Invamer, arrojó que el 70 por ciento de los colombianos creen que las cosas van por mal camino en el Gobierno. Se trata de la misma encuestadora que acertó en sus mediciones del triunfo de Petro en primera y segunda vuelta.

Discurso del presidente Petro durante las marchas de este 7 de junio

6. Pelea con el Fiscal

En esta nueva estrategia de gobierno, el Presidente agudizó la confrontación con el Fiscal General con la tesis de que a él no le quieren dejar ternar uno que sí luche contra la impunidad. “Tratan de tumbar al Gobierno para que no alcancemos a presentar la terna”, dijo. El ente investigador, por su parte, informó que ya abrió investigación por posible financiación ilegal de la campaña presidencial de Gustavo Petro.



¿Le sirve este nuevo rumbo a Petro? “Dadas las circunstancias –escribió el editorial de El País de Madrid–, no parece la mejor fórmula para rebajar la tensión en momentos de enorme confrontación”. Un estado de cosas que tiene desencantados a los seguidores de centro que lo apoyaron. “No estoy arrepentido de haber votado por él, estoy furioso porque se está desperdiciando una oportunidad gigantesca de haber hecho una Colombia mejor”, dice el exministro Hommes.



Andrés Dávila, profesor de Ciencia Política de la Universidad Javeriana, confía, sin embargo, en que es posible que Petro siga por el camino de la institucionalidad. “Hay tres lecturas de Petro: el de su Twitter, que hace mucho ruido; el de su discurso en la calle, que es muy amenazante, y el de su gestión, que hay que destacar es bastante institucional”.



Lo que dirán los próximos meses es si se impone el Petro que llega al extremo de gritar: “Tienen un presidente que no se orina en los pantalones”, o el que entiende que sacar adelante sus reformas pasa por el diálogo con todas las fuerzas del país y el respeto por la división de poderes.



ARMANDO NEIRA

Editor de política de EL TIEMPO

En Twitter: @armandoneira