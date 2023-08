Este 7 de agosto, el gabinete ministerial de Gustavo Petro le expresó su férreo respaldo ante la crisis política que se desató tras las declaraciones de Nicolás Petro Burgos y la imputación de cargos en su contra por enriquecimiento ilícito y lavado de activos.



Desde el Puente de Boyacá, la ministra de trabajo Gloría Inés Ramírez leyó un comunicado conjunto en el cual señalaron: "El presidente que nosotros conocemos de mucho tiempo atrás y que el país y el mundo reconoce es un Petro transparente que, arriesgando su vida, ha luchado y sigue luchando contra las mafias y la corrupción que siembran violencia en nuestro país".



Sin embargo, en ese evento no estuvo el canciller Álvaro Leyva, pues estaba en Brasil con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, en una reunión previa a la Cumbre por la Amazonía ‘Unidos por nuestros bosques’. Pese a esto, el ministro de Relaciones Exteriores complementó lo dicho en el comunicado y le manifestó su respaldo al jefe de Estado.

Gabinete ministerial del presidente Gustavo Petro. Foto: Presidencia

"Nuestras instituciones no están en crisis ni el presidente Gustavo Petro recortará su mandato. Incólume seguirá siendo nuestro timonel. Las instituciones, todas fuertes como un riel, serán fortalecidas aún más con el acuerdo nacional todas las veces más necesario", aseguró el canciller.



El canciller, además, afirmó que "se equivocan quienes apuestan a que Gustavo Petro no terminará su mandato. O quienes piensan que él o su campaña pueden estar vinculados a dineros de mala procedencia o no informados (...) pensar con el deseo es una cosa, la verdad es otra".



Sobre el caso del hijo del mandatario señaló que esta situación no compromete a la institución de la Presidencia y se unió al llamado que hizo Petro para llegar a un acuerdo nacional. "Las instituciones, todas fuertes como un riel, serán fortalecidas aún más con el acuerdo nacional todas las veces más necesario", complementó.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA

