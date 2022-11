El presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie, fue enfático en afirmar que el sector ganadero "no puede negarse a una solicitud como la que hizo el presidente" al término del Congreso Nacional de Ganaderos en Barranquilla.



En dicho encuentro, Gustavo Petro le pidió a Lafaurie que sea uno de los integrantes del equipo negociador del Gobierno con la guerrilla del Eln.

🔴 Lo que dijo Lafaurie (@jflafaurie) tras pedido de Gustavo Petro (@petrogustavo) para que sea negociador con el Eln.



Amplíe acá la información ► https://t.co/w4G39MofKJ pic.twitter.com/JWSiDurmPt — EL TIEMPO (@ELTIEMPO) November 18, 2022

"Por eso le voy a proponer a José Félix Lafaurie que integre la comisión que hemos nombrado de parte del Gobierno como negociadores con el Ejército de Liberación Nacional (Eln)" fue la propuesta que hizo el presidente en el cierre del encuentro.



En declaraciones posteriores a la edición 39 del Congreso Nacional de Ganaderos, Lafaurie expresó que, debido a que considera al sector de la ganadería como víctima y no victimario, aceptará colaborar en este sentido, ante el pedido del jefe de Estado.

#AEstaHora Parodiando a mi mentor de juventud, Álvaro Gómez Hurtado, afirmó que el documento que firmamos es un verdadero “Acuerdo sobre lo fundamental para el campo”.#ConstruyendoGanadería#CongresoGanadero pic.twitter.com/aCfTYLBb1G — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 18, 2022

"A mí, muchas veces me da frustración ver cómo hay ciertos actores en Colombia que pretenden hacer del sector ganadero un sector victimario. Por el contrario, somos víctimas. Si el presidente me pide una colaboración en esta dirección, lo voy a hacer, con el compromiso que me obliga un sector como el nuestro. Que ha sido el sector más atropellado por los actores violentos en todas las regiones colombianas"

#AEstaHora Lo importante no es cómo y cuánta tierra adquiera el Gobierno, sino que su distribución posterior incorpore los elementos de integralidad en que estamos de acuerdo.#DerribandoMitos #CongresoGanadero pic.twitter.com/BOoc7KeJW2 — José Félix Lafaurie (@jflafaurie) November 18, 2022

Finalmente, el presidente de Fedegán expresó su deseo con respecto a la paz que plantea el Gobierno de Gustavo Petro.



"Ojalá que ese anhelo de 'paz total' que tienen los colombianos pueda darse", sentenció.



