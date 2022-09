A pocos días de la primera aparición del presidente Gustavo Petro en Naciones Unidas, la embajadora designada, Leonor Zalabata, no ha tomado posesión de su cargo. Al parecer habría temas relacionados con trámites y procesos diplomáticos que todavía se están surtiendo.



El canciller, Álvaro Leyva, está haciendo esfuerzos por encontrarse con Petro en Estados Unidos, caso en el que ingresaría a ese país con un permiso especial. El mandatario colombiano estará entre los primeros en intervenir en la Asamblea de la ONU.



La limosna



Un hecho curioso se dio el martes pasado en Neiva durante la misa del sepelio de cinco de los policías que murieron víctimas de un atentado en el Huila. Cuando pasaron recogiendo la limosna, el presidente Gustavo Petro no llevaba efectivo y el comandante de las Fuerzas Militares, general Fernán Giraldo, quien estaba a su lado, le pasó discretamente un billete. No se supo la denominación.

¿Guiño?

Esta semana podría quedar definido el nuevo presidente del Consejo Electoral. El punto es que gente cercana al Pacto Histórico ha empezado a decir que al Presidente le gustaría que Fabiola Márquez fuera la elegida. Y eso no ha caído bien entre todos los magistrados: hacen cuentas y los votos a ella aún no le alcanzan.



El nombre de Fabiola Márquez Grisales estaría sonando para ser la nueva presidente del Consejo Electoral. Foto: CNE

El frasco de jarabe

El presidente Gustavo Petro estuvo toda esta semana lidiando con una gripa y una tos. Es más, el mandatario se vio precisado a hacerse la prueba de covid, la cual salió negativa. Lo llamativo del asunto es que miembros de la Casa Militar que lo acompañan en todas sus salidas cargaron un frasco de jarabe para la tos y pastillas para la gripa del jefe de Estado.

Receta de Cabello

A propósito de la gripa del presidente Petro, ese fue el tema que él y la procuradora, Margarita Cabello, usaron para romper el hielo en su primer encuentro, que se dio el martes en un hotel de Cali. Ambos coincidieron allí como huéspedes y acordaron desayunar juntos. La charla, que abrió la puerta a mesas de trabajo sobre la reforma de la Procuraduría empezó con una receta casera que le dio Cabello a Petro para superar su dolor de garganta.



Bogotá fue clave

León Valencia, en el lanzamiento de su libro La izquierda al poder en Colombia, analizó el aporte que hizo Bogotá en la recta final de la campaña. Dijo que Petro aumentó su caudal electoral gracias a que Bogotá es liderada por Claudia López. “Qué tal si el alcalde hubiese sido Carlos Fernando Galán en el momento en el que Petro estaba compitiendo por la Presidencia. Los Galán hubieran sido un bastión de Rodolfo en Bogotá y Petro habría perdido la Presidencia”, aseguró.

Un proceso lento

Aroldo Quiroz, presidente de la Corte Suprema Foto: Corte Suprema

Uno de los personajes que sorprendieron durante el Congreso de Confecámaras 2022, no solo por su preparación y amabilidad, sino por su sentido del humor, fue el presidente de la Corte Suprema, Aroldo Quiroz. Al hablar de lo que vienen haciendo para reducir la congestión judicial, el magistrado contó una anécdota sobre un viejo proceso que ronda en el Palacio de Justicia: “Había un proceso en la Corte y varios de los que me antecedieron decían que lo iban a solucionar o se morían antes. Entonces dije ¡no jo...! solucionémoslo antes de que me muera”. Y el caso ya va marchando.

Demandas

Esta semana el Consejo de Estado falló a favor de la representante María del Mar Pizarro (Pacto Histórico) en una demanda que pretendía quitarle su curul, aparentemente aupada desde su mismo partido. Y en esa corporación muy silenciosamente viene tramitándose una nulidad electoral por doble militancia en contra del senador nariñense Berner Zambrano, por parte de unos abogados de Córdoba, al parecer cercanos al ‘Ñoño’ Elías. Si se cae la elección de Zambrano, el nuevo senador sería Julio Alberto Elías, hermano del ‘Ñoño’.



REDACCIÓN POLÍTICA