El presidente Gustavo Petro asistió este viernes a la ceremonia de transmisión de mando de la Policía Nacional en la Escuela General Santander.



La vicepresidenta, Francia Márquez; el ministro de la Defensa, Iván Velásquez y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, también estuvieron presentes.



En el evento, el mandatario posesionó el general Henry Armando Sanabria Cely, quien asumirá el mando de la Policía. También se oficializó el cargo de la general Jackeline Navarro, quien estará al frente de la subdirección de la institución.



La seguridad humana

El discurso de Petro en la ceremonia se centró en el concepto de seguridad humana. Dijo que eso no era invento de él, sino que es un "tema de discusión mundial".



Inició diciendo que el entendimiento de la seguridad "tiene que ser transformado en el país, porque el que se había usado había fallado de manera enorme llevando a instituciones a una quiebra de la ética y los derechos humanos".



Aseguró que ahora los indicadores para medir la seguridad "no son los de las bajas, son los de las vidas".



Precisó que a las mafias, en su gobierno, se le llamarán "organizaciones multicrimen", porque estas, explicó, "han cambiado y se han transformado con el paso de los años porque no solo se dedican al narcotráfico, sino que pueden establecer controles que llevan no solo a las drogas, sino también pasa a extorsiones generalizadas de barrios enteros de las grandes ciudades".



"¿Cómo se disminuye el riesgo de morir? De eso se trata la seguridad humana. Por tanto los indicadores no son los de las bajas, sino los de la vida. La pericia de un mando o de un oficial o de un comisario debería ser cómo salva la existencia humana que incluye, indudablemente, el desmantelamiento de las organizaciones multicrimen", agregó.



El presidente Gustavo Petro y la cúpula militar. Foto: Presidencia

La Policía no está para perseguir a jovencitos en los parques. No está para tumbarle la carreta de alimentos un vendedor ambulante.

"Estoy convencido que entre más crezca el concepto de dignidad humana dentro de la Policía Nacional, más cuidado tendrá la Policía del concepto y de la realidad de la dignidad humana fuera de la Policía Nacional allá en la vereda, allá en el barrio popular. La Policía no está para perseguir jovencitos en los parques. No está para tumbarle la carreta de alimentos un vendedor ambulante. No está para llegar a la casa de una familia campesina y, porque cultivaron hoja de coca, arrastrarlos hasta las cárceles", afirmó.

Petro abrió debate sobre desmilitarización de Policía

"¿Cuántas cosas criminalizamos que no deberíamos criminalizar? ¿Desde cuándo un campesino que cultiva coca es un criminal?, ¿Desde cuándo es criminal un joven que consume, cuando lo que debería tener al lado es a un médico?", preguntó Petro.



Luego trajo a colación el debate que hay sobre que la Policía deje de hacer parte del Ministerio de Defensa y que esta institución "deje de ser un cuerpo militar en algunos de sus aspectos", pues "las organizaciones multicrimen no son organizaciones militares, como sí lo era la guerrilla, la insurgencia", aseguró.



"¿Si la organización multicrimen responsable de la inseguridad ciudadana en muchas regiones no es militar, cómo se puede destruir con instrumentos militares?", preguntó.



Después dijo que para destruir a las mafias hay que tener "contadores expertos en ingeniería financiera, expertos en inteligencia policial, expertos en transacciones bancarias a nivel mundial. Una cantidad de capacidades que no se pueden bautizar como militares".



Que un patrullero o patrullera pueda llegar a ser general de la policía sin costo económico alguno y si con mucho mérito.



La seguridad Humana. pic.twitter.com/QNek6FQ2wj — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 19, 2022

Las tres reformas que propuso

El presidente, en su intervención, les pidió al ministro de Defensa y al nuevo director de la Policía una serie de reformas.

1. Igualdad en la institución

"Yo propondría una ya altamente alcanzada: en la Policía, la igualdad entre el hombre y la mujer debe ser una práctica cotidiana", dijo.



"Aquí se han hecho esfuerzos y son visibles. Un desfile de estos, hace 20 años, quizá no sería así. Hay avances que hay que continuar. El papel de la mujer debe ser cuidado y protegido", mencionó haciendo referencia a la gran cantidad de uniformadas que estuvieron presentes durante la transmisión de mando.

2. Cualquier patrullero, por mérito, pueda llegar a ser general

El segundo punto que propuso es que cualquier patrullero pueda ser general de la República "simplemente por mérito y no porque tuvo un dinero para hacer el curso".



Para Petro, las realidades de los comandantes y los patrulleros deben unirse, por eso manifestó que todo miembro de la Policía tenga que ser patrullero para que, a través del mérito y el estudio, pueda ascender.



"Si un comandante come en la misma zona que un patrullero, esto, incluso, pues es mejor mando. Es más respetado, es más querido. Es menos distante que cuando se tiene una estación de Policía de 300 patrulleros y de pronto llega un subintendente que jamás ha sido patrullero y no sabe qué es eso y llega a mandar. Ahí se produce la debilidad del mando", manifestó.



Facebook Twitter Linkedin

Patrulleros de la Policía. Foto: Policía Nacional de Colombia

Sobre los cursos que mencionó, aseguró que los cobros por estos no deberían existir porque, dijo, para eso hay un presupuesto nacional. "Por eso no debe haber un cobro para pasar de un mundo al otro. Estudiar en las diferentes escuelas de la Policía Nacional debe ser completamente gratuito para los miembros de la Policía Nacional".



Dijo que pidió una consulta con las bases de la Policía para conocer opiniones y propuestas al respecto.

3. Elevar nivel de escolaridad

El presidente Petro expuso que si se implementa un programa en el cual las personas que entran de patrulleros puedan empezar a acoplar su actividad diaria con la educación superior en todas las disciplinas, "tendríamos una Policía mejor, más capaz".



Dijo que dichas capacidades son claves para defender a la ciudadania y a las ya mencionadas organizaciones multicrimen.



"¿Qué pasa con un soldado que sabe manejar un fusil y de pronto sale a la sociedad y ya no es profesional militar y va a pedir un puesto, qué le dicen? Si no es celador de un edificio, no le dan ningún puesto", reflexionó.



Al final de su discurso, el presidente habló de los recursos de la institución y cómo se deben priorizar. "Yo lo que propongo es que todo gasto en el ser humano es prioritario. Las cosas pueden esperar. Es más importante la mujer y el hombre que tiene el fusil que el fusil, siempre y en todo el lugar", concluyó.

