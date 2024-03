Gustavo Petro insistió en reelegir un gobierno progresista: 'No debemos perder tiempo'

En Arauquita, Arauca, el presidente Gustavo Petro volvió a insistir en la continuidad de un proyecto político progresista en 2026. "Hay que elegir otro gobierno progresista, pero no debemos perder tiempo", dijo.

El mensaje del mandatario se dio en el marco del 'Encuentro territorial economías para la vida', donde ofreció su tradicional discurso. Estas fueron sus palabras respecto al futuro del progresismo en Casa de Nariño: "Los países adelantados en su agricultura lo que hacen es industrializar sus productos, pero aquí vienen los bemoles y es la discusión que quiero que establezcamos y no podemos quedarnos discutiendo, hay que tomar decisiones, porque si no, ahí pasa el Gobierno y se acabó. Pues hay que elegir otro gobierno progresista, pero no debemos perder tiempo", expresó Petro.

Presidente Gustavo Petro. Foto:Presidencia Compartir

Este es un mensaje que el jefe de Estado ha reiterado varias veces en distintos espacios. El último había sido en San Pablo, Nariño, donde además advirtió de los 'riesgos' de elegir a una 'Milei' y replicar el caso de Argentina. "Una Milei como pasó en Argentina que parece loquita, que está muy bien que mire que chistes hace, y después llega con el azadón encima de la cabeza y la sierra eléctrica, aquí no volvemos a la esclavitud, aquí vive la democracia”, comentó entonces.

Ayer, en Arauca, añadió: "Si uno mira el mundo capitalista de Colombia donde hay capitalismo porque en Colombia hay mucho feudalismo, hay hasta esclavitud, pero ahí donde hay capitalismo uno puede ver qué pasó con la cerveza... entonces los campesinos producían cebada en Boyacá, sobre todo, y estaba la factoría de Bavaria. No quiero criticarlo, pero fue así en el pasado. Entonces, ¿qué hacían los campesinos? Venderle la cerveza a la factoría de Bavaria que era de un señor muy poderoso, ya no está aquí, y la Bavaria ya pertenece a unos extranjeros; de Sudáfrica, creo".

Por otro lado, el mandatario planteó cuáles son los compromisos que deben hacerse efectivos tanto de parte del Estado como de los pequeños cacaoteros. “Es claro que transformar una región no se hace la noche a la mañana, y quienes deben hacer esa transformación del territorio es la ciudadanía, para que sea la gente la dueña del territorio”, aseguró.

Para el jefe de Estado, este proceso comienza con un diálogo territorial entre los propios campesinos que han descubierto que el cacao de Arauca podría estar entre los mejores del mundo, porque es aromático, es rentable, produce riqueza, por tanto, mejores condiciones de vida.

Juan Pablo Penagos Ramírez

REDACCIÓN POLÍTICA