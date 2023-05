El presidente Gustavo Petro hizo un fuerte llamado sobre los efectos del narcotráfico en el país y también aprovechó para defender el viaje de la vicepresidenta Francia Márquez a África, durante un encuentro de organizaciones campesinas y étnicas en Nariño.

"Los estudios dicen que en América Latina han muerto en virtud de los conflictos que trae la economía ilícita, un millón de latinoamericanos, la mayoría de ellos colombianos y colombianas humildes", sentenció.

Además, dijo que los carteles se han transformado en "verdaderos ejércitos privados del narcotráfico con lo mejor de las armas que les venden en Estados Unidos".

"Por los cruces del mercado ilícito se ha destruido la democracia. En lugar de caer los consumos de las drogas, estas han empeorado. Es probable que la baja demanda de coca tenga que ver con el hecho de que los americanos han cambiando sus gustos", añadió.

"La tesis de sustituir una economía por otra, me parece la acertada, no una mata por otra mata. ¿Cómo en el territorio se cambia una economía por otra? Esto es posible, si la otra economía es capaz de volver ese territorio más prospero": Presidente @petrogustavo. pic.twitter.com/3JZjxU5ElF — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 13, 2023

Según él, los esfuerzos se deben enfocar en una política de salud pública y preventiva en lugar de criminalización: "Nuestro Gobierno no cederá un espacio internacional para debatir de frente con los poderes el que la llamada guerra contra las dogas ha fracaso. Es una hecatombe, un desastre y tiene que ser reemplazada".

Petro le hizo un llamado al Congreso de la República para dar el paso en cuanto a la legalización de esa economía porque "Colombia puede tener una gran ventaja comercial". Eso sí, anticipó que el tema de la hoja de la coca es distinto.

Presidente Petro en Nariño. Foto: Presidencia de la República

"Poco hacemos si a la mata de hoja de coca se le reemplaza por una mata de maíz, si no hay un comprador, si no hay una transformación industrial, si no hay medios de transporte, si no hay un mercado que compre el maíz", expresó el Jefe de Estado.

También reiteró la necesidad de llegar a la paz para lo cual cree indispensable establecer zonas de cese al fuego en distintas regiones de Colombia.

La defensa del presidente Petro al viaje de la vicepresidenta

Francia Márquez en Sudáfrica. Foto: Gobierno de Sudáfrica

Al final de su intervención en Nariño, destacó la gira de la vicepresidente Francia Márquez por África: "Decían '¿qué van a hacer en África, qué van a hablar con esos negros si son pobres?'. Pues nosotros venimos de África, allá está una de nuestras raíces".

Petro criticó fuertemente a los que denominó como "blanquitos ricos": "Que no crean que no tienen sangre negra en sus venas porque sí la tienen".

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS