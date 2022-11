El presidente Gustavo Petro viajó en la tarde de este jueves a México en el marco de una visita oficial que realizará a ese país. Tiene programado permanecer hasta el sábado.



A su llegada, estaba previsto que su primer acto formal en la capital mexicana fuera un encuentro con la comunidad colombiana residente en esa nación.



Llegada del presidente Gustavo Petro a México. Foto: Prensa Presidencia.

De acuerdo con el reporte oficial, el viaje tiene, entre otros objetivos, estrechar las relaciones y revisar la situación consular.



Precisamente este viernes el mandatario se trasladará al Palacio Nacional, donde será recibido por el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, en un desayuno de trabajo. Posteriormente se efectuará la reunión ampliada de las delegaciones de Colombia y México.



Tanto Petro como López son líderes de la izquierda en la región, por lo que el encuentro de los dos tiene una connotación política.



Tras su cita con López Obrador, Petro se trasladará al Palacio de Gobierno de la ciudad, donde se reunirá con la jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum. Otra de las reuniones claves se dará el sábado con el consulado nacional en México para abordar el tema de migración y los abusos que han sufrido los colombianos en el ingreso.

Durante su estadía, el jefe de Estado será declarado huésped distinguido de la Ciudad de México, en un acto en el Salón de Cabildos, y luego firmará el libro de visitantes ilustres.



El mandatario nacional estará acompañado por el ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leyva Durán; la jefa de Gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia, y el ministro de Comercio Industria y Turismo, Germán Umaña.



REDACCIÓN POLÍTICA.

EL TIEMPO.