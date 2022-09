Una semana después de que los habitantes de un barrio de Buenaventura vivieron horas de terror por un enfrentamiento que protagonizaron dos bandas criminales, el presidente Gustavo Petro llegó este martes hasta el puerto para liderar un consejo de seguridad y enviar un mensaje de paz.



El presidente, quien fue recibido por una multitud que coreó su nombre, insistió en que la solución a los problemas de esta ciudad del Pacífico, históricamente golpeada por la violencia, es atacar de fondo las economías ilegales y esto, explicó, no se hace con más guerra, sino con inteligencia. Y señaló que dos de las principales bandas del puerto se someterían a la justicia.



Petro inicialmente llegó y lideró un consejo integral de seguridad con los miembros de las Fuerzas Armadas y de Policía de la localidad para conocer de primera mano qué es lo que está ocurriendo en la población.

¿Qué pasa en Buenaventura? ‘Los Chotas’ y ‘los Espartanos’ se disputan a fuego y sangre los territorios de esta ciudad de 400.000 habitantes, pero, sobre todo, los más vulnerables, tanto en la zona continental como en la insular.



Precisamente fueron estas dos bandas las que se enfrentaron la semana pasada en el barrio Juan XXIII y obligaron a sus habitantes a confinarse.



El presidente Gustavo Petro a su llegada a Buenaventura. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

La situación se calmó cuando intervinieron grupos especiales de la Policía y la Armada, que han intensificado su presencia para evitar nuevos enfrentamientos.



Estas bandas eran de la llamada ‘la Local’, un grupo armado con fuerte influencia paramilitar, pero por diferencias se separaron y se declararon una guerra sin cuartel por territorios.



Por este conflicto, según el Instituto Nacional de Medicina Legal, en esta ciudad hubo 82 homicidios entre enero y julio de este 2022.



El jefe de Estado presidió, posteriormente, un puesto de mando unificado humanitario en un hotel del centro de la ciudad. Hasta allí también llegaron decenas de seguidores, quienes gritaban una y otra vez “Petro presidente”, pero también le pedían al mandatario que pacificara el puerto.

Así fue la llegada del presidente @petrogustavo a Buenaventura, donde ya se realizó un consejo de seguridad integral. Mas detalles: https://t.co/97B9aQBGFb pic.twitter.com/WjQAW2ccTW — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) September 6, 2022

Este encuentro contó con la presencia de líderes sociales del distrito, quienes han sido víctimas de amenazas, confinamientos, desplazamientos y hasta atentados.



Algunos de ellos hablaron de desplazamiento, confinamiento, las ‘vacunas’ y el reclutamiento forzoso. Eso, le dijeron al mandatario, “golpea buena parte del territorio”. Por eso plantearon la necesidad de declarar la emergencia humanitaria en la localidad, iniciativa que fue apoyada por el alcalde, Víctor Hugo Vidal, quien dijo que era necesario “un acuerdo humanitario ya” porque que es necesario silenciar las balas, pues de lo contrario no se podrá hacer ninguna de las cosas que se están pensando hacer.



En una declaración tras ese puesto de mando, el mandatario destacó que en su iniciativa de ‘paz total’, ya los dos grupos que azotan el distrito iniciaron acercamientos con el Gobierno Nacional y aseveraron que están dispuestos a acogerse a la justicia.



El jefe de Estado destacó que hay voluntad de sometimiento de las dos principales bandas que azotan el puerto. De hecho, dijo que desde el 7 de agosto se han entregado a la justicia 27 personas con sus armas en esta ciudad del Valle del Cauca.



“Desde el 7 de agosto, no ocurría hacia atrás, por día viene entregándose a la justicia una persona con arma. Van 27 en total. Procede el mecanismo legal, hasta ahora vigente, que es el acogimiento o sometimiento individual a la justicia, no hay otro mecanismo legal, pero es un hecho positivo”, aseguró Petro.



Y agregó que estos acercamientos de ‘los Chotas’ y ‘los Espartanos’ representan “un escenario que podría llevar al optimismo, en el sentido en el que los actores actuales de la violencia en el municipio de Buenaventura pudieran estar dispuestos a dejar la actividad violenta”.



Dos motores prenden la violencia en Buenaventura: la enorme exclusión social y el hecho de ser un puerto donde sale cocaína y vuelve convertida en contrabando casi que legal.



Chontas y Espartanos son bienvenidos a la paz. pic.twitter.com/fTZrysbV03 — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 6, 2022

“Dos motores prenden la violencia en Buenaventura: la enorme exclusión social y el hecho de ser un puerto donde sale cocaína y vuelve convertida en contrabando casi que legal. ‘Chotas’ y ‘Espartanos’ son bienvenidos a la paz”, aseveró el mandatario.

Dijo que el dinero del narcotráfico es causa de la violencia en las calles, pues con este, entre otras cosas, se compran las armas con las que los jóvenes se están matando al servicio de los capos. “El tema no es la cocaína, el tema es el dinero. La cocaína es un instrumento para hacer dinero”, señaló.



Y agregó que por eso es necesario “disminuir, mitigar, de esta manera empezaremos a pacificar muchas regiones de Colombia. Si se ataca el nervio central que es la conversión de toda esa maquinaria en dinero”.



Pero el jefe de Estado insistió en que no solamente se trata de atacar las economías ilegales y combatir o desarmar a las bandas. La pacificación de Buenaventura debe ir de la mano con inversión social. Si esto no se lleva a cabo, se estará en un círculo que nunca terminaría. “El otro motor de la violencia es porque un muchacho llega a ‘los Chotas’ o al Eln porque no tiene nada más, porque no tiene otra oportunidad”, aseveró el presidente Petro.



Para el mandatario definitivamente el clima actual e histórico de esta ciudad del Pacífico es la desigualdad social, que viene de la mano de un racismo estructural en nuestro país. “Es negro y lo miran mal si se mete en tierras blancas, porque es pobre, joven y negro. Y entonces se asoma a un mundo de exclusiones, de racismo, de desigualdad profunda”, explicó el mandatario.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Por lo que destacó que “este segundo motor también hay que afrontarlo y eliminarlo, que es bien complejo”.



Petro planteó que de todas maneras es necesario ver de qué se va a vivir. Y en ese sentido indicó que se debe desarrollar la pesca para que sea uno de los principales motores de la economía local y haya más oportunidades.



Y en el Valle del Cauca, el deseo es consolidar mejores condiciones de vida en Buenaventura y las demás ciudades del Pacífico.



“Estamos viviendo una crítica situación de seguridad. Yo, que vengo de un gobierno que fue el de la paz, tengo toda la disposición de trabajar socialmente, pero necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional”, le dijo la gobernadora del Valle, Clara Luz Roldán, al mandatario.



En ese mismo sentido, el jefe de Estado afirmó que el reto de su gobierno es trabajar para erradicar la violencia en esa ciudad y que no vuelva, pero para eso es necesario que toda las capacidades del Estado se articulen para así, entre otras cosas, poder establecer una economía que “permita que esta región deje ser excluida por razones técnicas, por lo cual ha sido excluido, y así se logra la plataforma de progreso social para todos y todas”.