El presidente Gustavo Petro fue nombrado como "huésped distinguido" por el gobierno de la Ciudad de México. En la ceremonia el mandatario fue reconocido por "su larga historia de lucha por la democracia, la justicia social, el respeto a los derechos humanos y la contribución a la paz e igualdad en América Latina".

La jefa de Gobierno de la capital mexicana, Claudia Sheinbaum, celebró la presencia del presidente Petro en ese lugar. "Hoy compartimos más que un sueño, hoy compartimos gobiernos nacionales y queremos que se condense el anhelo de nuestros pueblos de contar con representantes populares que miren por el bienestar de las grandes mayorías, de quienes defienden el derecho a la libre expresión y no venden sus principios", enfatizó.



Sheinbaum agregó que comparte la visión de Petro y su perspectiva de una justicia social y ambiental para mejorar la sociedad. "De nosotros depende el compromiso con esta humanidad y hacer de esta la mejor de las vidas posibles. Estoy segura que el amor y la paz vencerán el odio. Bienvenido presidente Gustavo Petro y acepte el reconocimiento del pueblo de la Ciudad de México", dijo.



Seguido a este discurso, la jefa de Gobierno de la ciudad de México le dio una llave, medalla y un reconocimiento escrito al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que lo destaca como 'huésped distinguido'.

🔴 #EnDirecto | Ceremonia de nombramiento como Huésped Distinguido de la Ciudad de México al Presidente Gustavo Petro. #ColombiaEnMéxico 🇲🇽 https://t.co/ru46DHlTr3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) November 25, 2022

Petro le agradeció a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México por sus "hermosas palabras" y le dijo que su pensamiento afín con su proyecto de gobierno tiene que ver con que "ella también perteneció a un grupo de pensamiento progresista (cuando era joven) que tuvo una amistad con el M-19", guerrilla urbana a la cual perteneció el mandatario colombiano.



También expresó que la historia siempre ha juntado a México y Colombia. El jefe de Estado relató que hay bastantes factores que abordar en América Latina como la desigualdad y la mentalidad esclavista.



"Por eso Colombia durante dos siglos no pudo construir una democracia, construyó una república más no una democracia, pero por primera vez, el país tiene un gobierno popular similar al que representó por poco meses el general José María Melo", expuso Petro.



El Presidente explicó, además, que siempre se han anhelado posibilidades de una América Latina diferente: "Esas ilusiones van quedando en las historias de los pueblos y las memorias de lucha. Se tienen ansias de libertad y democracia, lo que tratan de borrar de los libros de historia, pero que se van imponiendo en la realidad".



Petro concluyó que estar en México es un honor. "Soy un revolucionario colombiano que se volvió Presidente y está inmerso en los problemas que a veces nos llevan hacia atrás y a veces nos llevan hacia adelante, nos van llevando los vientos del pueblo.", declaró en el cierre de su intervención.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA