El presidente Gustavo Petro volvió a insistir este 7 de agosto, en el discurso de balance de su primer año en la Casa de Nariño, en la necesidad de llegar a un acuerdo nacional. "Colombia no necesita fracturas", dijo.



El mensaje del mandatario es similar al que hizo el 20 de julio durante la instalación del Congreso, cuando pidió a todas las fuerzas políticas buscar consensos para sacar adelante las reformas sociales, que no han tenido un trámite ágil, como lo esperaba el Gobierno, en el Congreso.



(Además: Así fue, minuto a minuto, el discurso del presidente Gustavo Petro en Puente de Boyacá)

"Nosotros no queremos excluir a nadie. Nos acusan de incitar la lucha de clases cuando en nuestras palabras y actos hemos buscado una cuerdo nacional. Prometimos dignificar al pueblo y esa sigue siendo nuestra prioridad. Ese acuerdo no puede significar que el pobre siga arrodillado, encadenado, maltratado recibiendo las migajas que caen de la mesa. El acuerdo del que hablamos es un acuerdo en el que el Gobierno, partidos de oposición, empresarios, comunidades, partido de gobierno, sindicatos, organizaciones sociales, gente del común se puedan sentar a dialogar sobre sus problemas concretos. Este es un acuerdo de país. Un acuerdo que empieza con mi vecinos, mi esposa, mis hijos", aseguró el mandatario desde el Puente de Boyacá, a propósito de la conmemoración de la batalla que le dio la independencia a nuestro país.



(Lea: ¿Qué dijo el presidente Petro sobre economía en su discurso desde el Puente de Boyacá?)

Gustavo Petro saluda al director de la Policía a su llegada al puente de Boyacá. Foto: Presidencia

"Aquí no se trata de que el gobierno se salga con las suyas, de pronto solo llegamos mas rápido pero juntos llegamos más lejos. Colombia no necesita fracturas", insistió el jefe de Estado.



El Presidente, además, dijo este lunes que los dirigentes necesitan estar a la altura de lo que nos está pidiendo la historia que es, básicamente, encontrar solución a dificultades largamente postergadas.



"Eso es el acuerdo nacional. Es materializar la promesa del cambio entre todos y todas. El pueblo tiene unas expectativas que no podemos defraudar. Por eso seguiremos insistiendo en nuestras políticas para la gente, en las reformas de la salud, pensional, servicios públicos, minería y otras. Por eso seguimos llamando a todos los sectores a hacer parte de un acuerdo nacional que guíe los corazones, almas y voluntades de todos para cambiar nuestro destinos", agregó Petro.

Foto del presidente Gustavo Petro con su familia al cierre. Foto: Canal Institucional

(Siga leyendo: Presidente Petro: 'No he expropiado nada ni a nadie. Estamos comprando la tierra')



Sin embargo, varios sectores coinciden en que si bien el mandatario ha hecho este llamado en varias oportunidades, critican que desde el Ejecutivo se ha hecho poco para lograrlo y buscar consensos.



"El Presidente, pese a que planteó un acuerdo nacional, lo único que busca es que haya un acuerdo de adhesión a sus reformas y, claramente, nosotros estamos dispuestos a construir consenso, pero no a aceptar las propuestas que ya radicó", dijo, por ejemplo, hace unas semanas el senador David Luna en entrevista con EL TIEMPO tras el mensaje de Petro del 20 de julio.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA