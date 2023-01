En entrevista con este diario, el presidente Gustavo Petro habló desde Davos (Suiza) sobre su participación en el Foro Económico Mundial, que culmina mañana. El jefe de Estado dijo que en estos espacios se da la oportunidad de realizar reuniones bilaterales en las que se “pueden construir unos caminos concretos”.



También mencionó la importancia de que Colombia se industrialice a partir de energías limpias que, aseguró, podrían ser base de una red que se proyecte al continente. Esto sería, según el mandatario, un aporte fundamental para la lucha contra la crisis climática.

¿Cuál es la utilidad de atravesar el Atlántico y asistir a una cumbre con personas que, uno puede afirmar, piensan distinto a usted?

Indudablemente la mayoría de las personas de aquí piensan diferente porque se trata de una reunión que tiene que ver con la élite del poder económico y político mundial. En cierta forma, es como el ojo del huracán, donde se han construido los últimos grandes problemas de la humanidad. Aquí está la gente que tiene esa responsabilidad, pero también da la oportunidad, por la diferencia, de que se encuentren mundos diferentes. Creo que esa ha sido la última actitud de los encuentros de este club de poder. Por eso, personas como yo son invitadas, diferentes, pero aquí estamos.



¿Qué gracia puede tener esto, tanto de manera personal como de manera concreta por el país? De manera personal, indudablemente planteo una temática mundial, mi visión del mundo que es la de una gran corriente de pensamiento, de acción política que está en el mundo y necesitamos articular.

Esto nos permite expresar esa otra opinión, como lo he hecho en los paneles, como lo hice en la COP 27, en el encuentro de las Naciones Unidas, y como lo seguiré haciendo en las instancias a que me inviten.



Me han invitado a Davos, les he planteado de frente a estas personas el peligro de la crisis climática para la vida y la incapacidad actual del capitalismo, realmente existente en todo el mundo, para superar el problema. Es un problema de vida o muerte, así literalmente, y no de unas personas o de unas naciones, es de la humanidad y la vida entera en el planeta.



Ahora, desde el punto de vista de Colombia y sus problemas actuales, inmediatos, etc., que tienen que ver también con esto porque nuestra matriz exportadora desde hace décadas está ligada precisamente al tema central de la discusión, que es dejar de consumir petróleo y carbón, pues para el país es necesario hacer una transición, ojalá lo más poderosa, que permita saltar hacia adelante y no quedarnos atrás en términos de progreso, de prosperidad de la sociedad.

Aquí puede uno encontrar una serie de reuniones sobre todo bilaterales, donde se pueden construir unos caminos concretos. Acabamos de hablar, por ejemplo, con el representante del gobierno de Arabia Saudita. Mi interés detrás de esa relación es que capitales árabes, que también están en el problema de la dependencia petrolera pero que han encontrado como fórmula de solución el invertirse en una serie de proyectos en el mundo que les den la rentabilidad que saben ellos van a perder con el petróleo y permitan mantener su nivel de vida, pues aquí hay un complemento porque nosotros tenemos unas potencialidades que ellos pueden ayudarnos a desarrollar.

¿Potencialidades como cuáles?

Una de ellas, el turismo, que al lado de las energías limpias son los dos grandes factores que nos pueden permitir, porque tenemos belleza para el turismo y tenemos potencialidad de energías limpias grandes, sustituir la matriz de exportación que actualmente está en peligro de sostenibilidad. He planteado a escala latinoamericana dos grandes temas, los venimos desarrollando en nuestra política concreta.



Si uno mira el mapa de las Américas, se tiene el gran emisor de gases de efecto invernadero del mundo en el norte, Estados Unidos-Canadá. Se tiene la mayor esponja de gases de efecto invernadero en el sur: la selva amazónica, luego alrededor de ella estamos trazando una iniciativa diplomática que cada vez es más exitosa.

De hecho, acabo de hablar con el fundador de este club, desde hace 50 años lo dirige, el señor Klaus (Schwab), suizo-alemán, que ha decido que el tema de la selva amazónica se coloca como uno de los ejes centrales por su cantidad de agua.



Una red eléctrica entre la Patagonia y Alaska podría llevar las energías limpias del sur hacia la economía muy carbonizada y fósil del norte, sería un complemento, sería uno de los grandes temas y programa para defender la humanidad de la crisis climática y por tanto de su extensión. La red eléctrica prácticamente existe, hay unos tramos, por ejemplo, Colombia-Panamá y otros que impiden tener una red completa.

No tenemos las inversiones en las energías limpias, que no pueden consistir simplemente en cambiar una minería por otra, por ejemplo la del petróleo y carbón por cobre, manganeso, litio,etc., y hacer lo que hacíamos antes: exportarla en bruto, sino que deben permitirnos industrializar, ser nosotros los constructores de los paneles solares, de la energía eólica, de las turbinas; industrializarnos nosotros a partir de las energías limpias y dotar a la red de energía eléctrica de esa fuente energética muy superior a nuestras propias demandas internas con un destino, reemplazar en un porcentaje importante la matriz de la economía norteamericana basada en el carbón, petróleo y gas. Eso sería un aporte fundamental en términos de vida, de lucha contra la crisis climática.



Son dos de una importante planetaria: la revitalización de la selva y la posibilidad que tenemos de ayudar a un cambio sustancial de la matriz energética norteamericana a partir de nuestra potencialidad de energías limpias, que obviamente se exportan y reemplazan nuestra matriz exportadora hoy muy ligada al petróleo, carbón y gas, y que podrían ser los temas que no se están discutiendo en muchas partes del mundo pero podrían ser centrales en la discusión climática global.



Es una participación, digamos unos proyectos que andan en camino y cambiarían la geopolítica, haciendo a América Latina y América del Sur, fundamentalmente, un rincón poderoso en la solución de los actuales problemas de la humanidad.

¿Cómo minimizar los costos de la transición?, teniendo en cuenta que sincronizar el declive de unos sectores y el surgimiento de otros es difícil de hacerlo de manera armónica

Es uno de los temas que he planteado porque globalmente ese problema significa que debemos tener planificación mundial, el mercado solo no lo va a hacer.

¿Y en Colombia?

Hacerlo en Colombia significa que tenemos que tener planificación nacional. El sistema de planeación de Colombia se ha degradado muchísimo. Primero, por ideología porque se pensaba que los planes los hace el mercado; segundo, por corrupción, en los últimos años allí se han depositado, cosa que no existía antes, procesos de corrupción alrededor de las regalías, los recursos de paz que han dañado nuestra capacidad institucional.

Esta capacidad institucional hay que empoderarla, hay que hacerla crecer. Ese es uno de los temas de gobierno y debe enfilarse esta vez hacia la transición, o sea, qué planificamos en Colombia: la transición, para que esta precisamente no provoque más costos que beneficios, sino que al contrario, como creo yo, puede provocar muchísimos más beneficios que costos.

RICARDO ÁVILA - ANALISTA SÉNIOR

​ENVIADO ESPECIAL DE EL TIEMPO A DAVOS, SUIZA

​Twitter: @Ravilapinto