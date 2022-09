El presidente Gustavo Petro se encuentra avanzado en una agenda en Nueva York (Estados Unidos) que involucra a diferentes sectores; sin embargo, no dejó pasar la oportunidad para referirse sobre el "nuevo rumbo" que ha tomado el narcotráfico en el país, en la región y también el curso que están tomando las negociaciones con el Eln.



Durante el Foro ‘Latinoamérica, Estados Unidos y España en la Economía Global’, el primer mandatario aseguró que “el proletariado del narcotráfico es cada vez es más consciente que está haciendo el papel de tonto” y señaló que dentro de las estructuras multicrimen hay quienes le quieren apostar a la 'paz total'.

Petro reveló que las negociaciones con el Eln se están retomando a partir del proceso y el punto en el que lo dejó el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, por lo que en esa medida se pretende "volver a establecer unos protocolos, volver a establecer los países garantes, continuar allí donde él suspendió”.



También señaló que el narcotráfico y los réditos ilegales de esta actividad están saliendo del país y se están abriendo paso a través de organizaciones multicrimen, según dijo, la inmensa mayoría tienen un nuevo origen.



“Las organizaciones multicrimen le han dejado a Colombia una especie de división internacional del trabajo que es producir la hoja de coca y tener la "fuerza armada", que cuida esas rutas. Pero la riqueza, que es el objetivo del negocio, queda más afuera”, indicó Petro durante su intervención.

Gustavo Petro habló sobre una posible negociación con estructuras multicrimen. Foto: Presidencia

El mandatario fue más allá y afirmó que "ya no es el tiempo de Pablo Escobar" en Colombia, pues considera que actualmente el 'proletariado del narcotráfico' está atravesando por una situación más compleja. "Ahora, ellos ponen los muertos y la riqueza queda afuera. Eso da una oportunidad”.



Petro puntualizó que las diferentes estructuras 'multicrimen' del país le han enviado cartas al Gobierno Nacional para abrir negociaciones y proceder con un "desmantelamiento". Incluso, dijo que algunas de estas organizaciones han manifestado su interés por apostarle a la visión de "revitalizar la selva desde donde están”.



“Esa multicriminalidad traspasa las fronteras. Ya ni siquiera tiene orígenes en Colombia, como antaño. Los procesos de valoración de las economías ilegales, que son fuertes por ilegales, ya no están dentro de Colombia. Eso es una oportunidad a la que le apuesto”, agregó.



De esa forma, el jefe de Estado manifestó que los miembros de las estructuras multicrimen tiene la posibilidad de negociar con la justicia, pues dijo que están evidenciando que "hay caminos de beneficio jurídico para finalizar su actividad” ilegal en Colombia.



“Podemos construir un camino que no tuviera retorno para salir de la violencia en Colombia”, concluyó.

REDACCIÓN POLÍTICA