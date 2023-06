El presidente Gustavo Petro se refirió este martes al caso del coronel Óscar Darío Dávila Torres, quien murió en Bogotá el pasado 9 de junio. Las causas de su muerte aún son materia de investigación y se espera que, como lo afirmó la Fiscalía, esta semana se entreguen los resultados.



El caso del coronel ha sido relevante en el país por dos aspectos. Por un lado, se trataba de la persona que coordinaba las avanzadas para la seguridad del presidente Gustavo Petro en sus desplazamientos por el país y por otro, su nombre aparece en las pesquisas que realiza el ente acusador por las presuntas irregularidades como chuzadas y seguimientos que se habrían desplegado ilegalmente tras el robo a la exjefa de gabinete de Palacio, Laura Sarabia.

Por lo anterior, en el país hay expectativa por los resultados del informe que determinará, oficialmente, cuáles fueron las causas de su muerte, pues se han manejado diferentes hipótesis de lo ocurrido.



El primer mandatario aseguró este 20 de junio, desde la ceremonia de ascenso del General William Salamanca, que él también está a la espera de dichos resultados y dijo que a Dávila lo conoció "solo una vez".

La muerte del coronel Dávila se registró el pasado 9 de junio. Foto: Néstor Gómez EL TIEMPO.

"El Fiscal General de la Nación prometió - no lo ha hecho aún - dar el reporte científico, en sus funciones constitucionales, sobre la muerte del coronel. Espero sea mañana (miércoles). Él (fiscal Francisco Barbosa) determinará cuándo. (...)", aseguró el mandatario.



Por otro lado, afirmó que él lamentó la muerte y lo que pasó. "Es como si me hubieran prestado a un ser humano que no pude cuidar yo mismo, porque subestimé la presión. Yo estoy acostumbrado a sentirla y creo que las demás personas lo hacen y no es así", afirmó.



Por último, manifestó que se expresará apenas se conozcan los resultados de la investigación.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA