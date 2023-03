Este jueves 16 de marzo, el presidente Gustavo Petro convocó a la ciudadanía y a los medios de comunicación a un acto protocolario en la Plaza de Armas de la Casa de Nariño, para dar a conocer el texto oficial de la reforma laboral -al que el Gobierno denominó ‘Trabajo por el Cambio’- y radicar el articulado ante del Congreso.



El discurso de Petro

El jefe de Estado llegó a las 9 de la noche para presenciar el acto simbólico de entrega del articulado por parte de las centrales obreras al Gobierno.



La primera parte del discurso del presidente giró en torno a la jornada laboral, a las críticas de los medios a sus reformas y a lo que considera un "sistema anacrónico".



"Olvida ese análisis que cuando se presentaron las diferentes reformas laborales, todas tendientes en general a reducir el salario, a ampliar la jornada y a quitar las últimas resquicios de la estabilidad laboral en Colombia. Hemos obtenido desde ese momento hasta acá, si miramos la ley 50, un resultado totalmente adverso al que señalan las críticas", manifestó.



De acuerdo con el mandatario, ha sido justamente la reducción del salario y la inestabilidad laboral la que no ha permitido el crecimiento de la productividad en Colombia.



Petro se refirió nuevamente -como ya lo hizo en su Twitter- a las estadísticas de la Ocde (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos) que indican que Colombia es de los países con la jornada laboral más larga, pero con menor productividad.



"Las noticias hablan de quiebras bancarias, de manifestaciones intentando impedir que se eleve la edad de pensión, que haya más tiempo libre para el trabajador. (...) La única forma de superar la crisis económica en el mundo es que las familias tengan mayor ingreso", agregó.



Para Petro, con este proyecto de ley lo que se busca es dignificar el trabajo, parar el acoso sexual y laboral y, además, acabar con la inestabilidad de contratos bimensuales.



"Contrato a dos meses han condenado a la mujer al acoso sexual de los empleadores. La inestabilidad trae problemas mentales, destrucción de la calidad de vida y caída de la productividad", puntualizó.



Concluyó su discurso hablando sobre el sector empresarial del país. "La productividad no es solo que las empresas puedan competir, que en Colombia poco que compiten, porque estamos plagados de monopolios y oligopolios y de rentas que se chupan el estado para convertirlas en ganancias sin trabajar", señaló el jefe de Estado.

Los minutos previos al discurso

Pese a que el presidente llegó tarde al evento, esto no impidió que en horas de la tarde centrales obreras y estudiantes se congregaran frente al palacio presidencial, sitio al que llegaron tres grupos de manifestantes desde diferentes puntos de Bogotá.



En el evento -que guarda similitudes con el de la radicación de la reforma de la salud y que fue precedido por una marcha de centrales obreras- hace presencia la vicepresidenta Francia Márquez, la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez, el ministro del Interior Alfonso Prada, y otros miembros del gabinete. Asimismo, el presidente del Senado, Roy Barreras y el de la Cámara de Representantes, David Racero.



También estuvieron presentes líderes gremiales, sindicales y centrales obreras, quienes, antes de la llegada del presidente, tuvieron la posibilidad de hablar ante el público que se hizo presencia en la Plaza de Armas.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, en el marco del acto protocolario, señaló que este proyecto de ley es un compromiso entre empresarios, trabajadores y representantes del Gobierno que dio como resultado un texto jurídico para cumplir con el mandato de la Constitución.



“La reforma laboral del gobierno del cambio garantizará los derechos de los cerca de 22 millones de ocupados del país, de los cuales 8’992.000 son mujeres. Hoy podemos decir con certeza que tenemos la más ambiciosa reforma laboral del presente siglo. Puedo decir que nuestro enfoque dialogante se identifica con claridad en el proyecto de ley que hoy radicamos. Tenemos un texto que nos permitirá avanzar a una sociedad que reconoce la importancia de los derechos laborales”, señaló Ramírez.



La ministra habló de la importancia de recuperar el pago de las horas después de las 6 de la tarde. Afirmó que la promesa de mayor generación de empleo con el no pago de las horas extras antes de las 10 de la noche, nunca se cumplió.



“Quiero decirles a las trabajadoras y trabajadores que recuperarán un derecho y que la jornada de trabajo estará acorde a la naturaleza: el día será el día y la noche será la noche. La jornada diurna comenzará a las 6 a.m. y culminará a las 6 p.m. . Se establece la necesidad de jornadas flexibles que hagan compatible la vida familiar con la vida laboral”, agregó.



Luego de las declaraciones de la ministra de Trabajo, el turno fue para Alfonso Prada, ministro del Interior, quien destacó tres puntos que considera centrales de la reforma: la formalización de los trabajadores por aplicación, el tratamiento jurídico que se le va a dar el trabajo rural y la búsqueda de la equidad laboral entre hombre y mujeres.



"Este proyecto es un gran avance en cuanto a la modernización de la legislación en materia laboral que nos pone a la altura de la Ocde", manifestó Prada.

Las movilizaciones

Las marchas empezaron a las 11 de la mañana, cuando una caravana de carros y motos se tomó uno de los carriles de la calle 26 hacia el oriente.



Desde ese punto de la capital avanzaron dos movilizaciones hacia la plaza de Bolívar, una por la carrera 7.ª y otra por la 5.ª. Batucadas, arengas a favor del Gobierno y banderas hicieron parte del recorrido hasta la plaza mayor de la ciudad, movilización que generó caos vehicular en vías como la calle 19 y la carrera 10.ª, pero que transcurrió en normalidad.



En Barranquilla la marcha partió de la estatua del Joe Arroyo, en la calle 72 con carrera 46, hizo escala por la Oficina del Trabajo, y la clínica General del Norte para terminar en la plaza de La Paz.

En Medellín la marcha se inició en la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (Adida), en el barrio La Candelaria, donde los maestros de la capital antioqueña se dieron cita para participar en la convocatoria realizada por la CUT y Fecode.

El documento

Hay que recordar que la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, integrada por las centrales sindicales, gremios y el Gobierno, sesionó el pasado lunes para avanzar en la consolidación del texto final de la reforma laboral, que se radica este jueves ante el Congreso.



El documento fue desarrollado en tres partes. El primero habla de los principios constitucionales del derecho laboral con igualdad de oportunidades para los trabajadores, remuneración mínima y protección especial a la mujer.



El segundo componente hace referencia al derecho individual del trabajo para que haya una estabilidad laboral reforzada, priorizando los contratos a término indefinido, además de recuperar los recargos nocturnos y festivos, protección para el trabajo en las plataformas digitales, especialmente en las de reparto o entrega, y descarbonización de puestos de trabajo y reducción de brechas.



Y el tercero tiene que ver con el derecho colectivo al trabajo, como la asociación sindical, la negociación colectiva y huelga.

REDACCIÓN POLÍTICA

