El presidente Gustavo Petro lidera este viernes la Primera Asamblea de Organizaciones Cocaleras del Catatumbo, que se desarrolla en El Tarra, Norte de Santander.



Allí también está al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, quien hizo referencia a la construcción de la paz en el territorio del Catatumbo, lugar en el que se han visto acciones que reflejan un desescalamiento de la violencia.



(Le podria interesar: ¿De dónde saldrá el presupuesto para pagarles a 100 mil gestores de paz?).

🔴 #EnDirecto | Primera Asamblea de organizaciones cocaleras del Catatumbo. https://t.co/nlBmisv1PI — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 16, 2022

El comisionado hizo referencia al inicio de los diálogos con las organizaciones armadas que operan en la región, "para construir un Catatumbo con paz".



Otro de los miembros del Ejecutivo que se encuentra en Norte de Santander es el director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Mauricio Lizcano.



En el desarrollo del evento han hablado algunos voceros de los campesinos y líderes indígenas, que piden al Gobierno "reformas a los programas de sustitución, erradicación de cultivos y la búsqueda de una economía no dependiente de la coca", además, de la protección del territorio y cuidado del medio ambiente.



Solicitan, además, la creación de una mesa tripartita, para "declarar al Catatumbo una zona diferencial en el cultivo de la coca".



En el turno del presidente Petro, que fue recibido con gritos de alegría, mencionó que "el Estado debe cumplir las voluntades de la sociedad ".



Gustavo Petro mencionó que en este país "somos hijos de la violencia, porque casi que todos han tenido una experiencia con actos violentos".



"Aprovechar estos segundos es nuestra obligación, para no repetir lo que ha pasado en la historia", mencionó el mandatario, diciéndole a la comunidad que "es la gente del común -el campesino, la campesina, el hombre y la mujer- los que tiene el poder".



En cuanto a la hoja de coca, agregó que "los colombianos no descubrieron la cocaína -fue un médico europeo". Mencionó que la hoja de coca en la comunidad amazónica era una planta sagrada.



"Estas dos concepciones hicieras de la cocina un negocio, que llevó a reprimir a los indígenas, ignorando el significado de lo sagrado para la comunidad", sentenció el mandatario.



Reitero que "ha fracasado la política antidrogas internacional, porque gastan para reprimir pueblos extranjeros".



En cuanto a las ideas de los campesinos, mencionó que son pertinentes y que se debe revisar si funcionan, porque si no, hay que cambiarlas.



Habló de que la disminución del peso colombiano tiene que ver con que el dinero de la cocaína se queda en 'Wall Street'.



Según el mandatario, el campesino debería poder cultivar hoja de coca y ver si le funciona o no para poder vivir.



"Tenemos que sacar al campesinado de una economía que ya no da más de lo que dio", dijo el jefe de Estado. Para que la región salga a flote es necesario que las juventudes tengas distintas perspectivas en sus propias regiones, y es deber del Gobierno ofrecerle otras opciones.



Por lo anterior, "hemos cogido lo poco que dejo Duque, para crear un complejo educativo. Ya decidimos, reformamos un diseño para construir la Universidad del Catatumbo en el Tarra, esto es el mes de abril del año 2023".



El tamaño es para que sea para 3.500 estudiantes al año. Esperan que esa institución tenga residencias, porque es para toda la región.



Citó al padre Camilo Torres Restrepo, para decir que espera que Colombia pueda ser vanguardia en las transformaciones sociales y que le pueda decir al mundo -que se está llenado de Gobiernos fascistas de extremas derechas con sus camisas negras-.



En desarrollo...