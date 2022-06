En la mañana de este martes, 28 de junio, el presidente electo Gustavo Petro sostuvo una reunión con embajadores de la Unión Europea (UE). El diálogo estuvo centrado en las propuestas para trabajar por la paz y solucionar la crisis climática.



Gustavo Petro con embajadores de la Unión Europea. Foto: Prensa Gustavo Petro.

El próximo mandatario dio a conocer los temas mencionados durante el encuentro: "Paz, el tema de la crisis climática. Lo que significa que en esta esquina del continente tengamos la esponja más grande para absorber CO2, que es la selva amazónica, y, al mismo tiempo, casi que los yacimientos más grandes del mundo en carbón y petróleo, que producen la crisis climática".



Al respecto de esto, el líder del Pacto Histórico informó que propuso un fondo de compensación "en la perspectiva de que ese carbón y ese petróleo no salgan".



Además, aseguró que no ha existido la "voluntad política" para que los países sean compensados económicamente por no usar estos combustibles fósiles.



Álvaro Leyva asumirá como ministro de Relaciones Exteriores en el gobierno de Petro. Foto: FOTO: Jáiver Nieto. EL TIEMPO

En la reunión también estuvo presente Álvaro Leyva Durán quien ocupará el Ministerio de Relaciones Exteriores o, como Petro lo llamó, la "Cancillería de la Paz".



En ese sentido, el próximo jefe de Estado reafirmó que "habrá un diálogo fructífero entre Colombia y Europa alrededor de la paz mundial, colombiana y la solución de la crisis climática".



Con respecto a la tragedia acontecida en la cárcel de Tuluá, Petro expresó: "Describimos la necesidad de que el sistema carcelario realmente sea uno para la rehabilitación del preso y no un espacio de la venganza. Eso implica la dignificación del preso, que muchas actitudes que hoy se consideran criminales dejen de serlo porque están provocando el hacinamiento de las cárceles".



Finalmente, aseguró que el esquema penitenciario colombiano debe "dejar de ser un sistema hacinado que degrada al ser humano y conduce a estos niveles de muerte".



