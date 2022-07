Con expectativa inician su segundo día de cumbre los congresistas electos del Pacto Histórico reunidos desde este lunes en la ciudad de Medellín. Y la expectativa se centra en el hecho en que hoy van a escuchar las indicaciones que, desde Italia, donde permanece de descanso, les enviará el presidente electo Gustavo Petro.



(Lea también: La controversia por 'fast track' para tramitar proyectos de Petro).

El próximo presidente de los colombianos se dirigirá en una transmisión virtual a los integrantes del denominado Frente Amplio que están básicamente definiendo lo que es la agenda legislativa que piensan abordar en el periodo de sesiones del Congreso que inicia la próxima semana.



Pero las informaciones indican que Petro no solamente se referirá a sus planes de gobierno, sino que también en el marco de la reunión dará a conocer este martes el nombre de un nuevo integrante de su gabinete. Y en ese sentido es muy probable que señale que Alfonso Prada será su nuevo ministro del Interior.



Hay que recordar que en el transcurso de la jornada de este lunes dio a conocer el nombre del catedrático Luis Carlos Reyes como el próximo director de la Dian.



Precisamente, Reyes le dijo ayer a EL TIEMPO: "Ningún colombiano que gane menos de 10 millones de pesos va a pagar más en impuestos de lo que paga hoy en día, ni por impuesto de renta ni por IVA, pues son ciudadanos que contribuyen y tributan a través de sus contribuciones a la Seguridad Social. Vamos a buscar enfocarnos en aquellas personas que han recibido un tratamiento que de manera equivocada consideramos privilegiado, pues se les ha permitido evadir sin ninguna sanción. Nos vamos a enfocar en esas personas porque ya son las que más deuda tienen con nuestro Estado social de derecho".



(Además: Reaparece Piedad Córdoba en cumbre del Pacto Histórico).

El golpe del dólar no obedece solo a factores nacionales FACEBOOK

TWITTER

Además de la intervención de Petro, hoy está previsto que intervengan, entre otros el ministro designado de Hacienda, José Antonio Ocampo, quien ayer no pudo asistir y quien hablará de la reforma tributaria que el gobierno piensa presentar a consideración del Congreso a más tardar el próximo 7 de agosto.



Es posible que el nuevo ministro de Hacienda hable del precio del dólar que ha logrado superar los 4.500 pesos.



"El golpe del dólar no obedece solo a factores nacionales, sino a un ambiente internacional complejo, que está viviendo toda América Latina y el mundo entero. De hecho, el año pasado también hubo meses de ese nivel del dólar, no es la primera vez", le dijo Ocampo hace unos días a EL TIEMPO.



"No hay que ver en esto una señal de descontrol o de falta de confianza. Más aún cuando en los últimos días ha habido una reducción en el margen de riesgo de los bonos colombianos", le argumentó a este diario.



También se ha dispuesto la intervención de la ministra de Salud, Carolina Corcho, quien se va a referir a las propuestas que tiene este gobierno sobre la materia y es muy seguro que se refiera a lo que tiene que ver con la atención que se piensa prestar sobre todo a nivel de los sectores populares llevándoles el médico hasta las casas.



Después de la entrevista publicada el domingo por este diario con la médica psiquiatra Corcho, cuyo nombramiento como la próxima ministra de Salud ha sido el más polémico –hasta ahora– del gabinete del presidente electo, se han conocido reacciones de diferentes actores del sector sobre sus planteamientos.



Por ejemplo, frente al papel de las EPS, cuya intermediación financiera ha sido cuestionada por Corcho en varios aspectos, Elisa Torrenegra, presidenta de Gestarsalud –que agremia a algunas de las EPS del régimen subsidiado en el país–, asegura que se giran 1,4 billones de pesos mensuales a la red y que eso está totalmente soportado por la Adres, entidad que hace la distribución.



“Nosotros consideramos que eso tiene que ser fortalecido y no tenemos ninguna dificultad con eso; creemos que es un buen mecanismo y que puede avanzar en el sistema y perfeccionarse”, manifiesta.



Entre tanto, Paula Acosta, presidenta de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que reúne a las más relevantes EPS del contributivo, reiteró que la función central de estas entidades “tiene que ver con la gestión del riesgo en salud, y que los temas de gestión y administración financiera también son centrales para una operación adecuada en todo el sistema”.



De la misma manera hablará hoy en esta cumbre aquí en Medellín, Cecilia López designada ministra de Agricultura, sobre la reforma agraria, que será otra de las iniciativas legislativas a las cuales el próximo gobierno piensa meterle toda su fuerza en el congreso.



Pero paralelo el anterior otro de los temas que hoy a la atención de los congresistas del Pacto Histórico tiene que ver con las iniciativas de paz, esto es la normativa necesaria para lo que ellos denominan ‘la paz total’. Y en el marco de esa discusión pues uno de los temas que centrará el debate será qué va a pasar con eventuales acercamientos con el Eln. Hasta ahora lo que se ha planteado es que con las disidencias y otros grupos organizados en margen de la ley lo único que habrá será sometimiento.



Finalmente está prevista la intervención de Luz María Zapata, directora de Asocapitales, quien se referirá a las expectativas de las ciudades capitales frente a la nueva legislatura.



Con estas expectativas comienza en la mañana de hoy el segundo día de diálogo entre los sectores que hacen parte de la coalición de gobierno



Los asistentes a la cita en la que hablará Petro

​

Este encuentro de congresistas del Pacto Histórico ha tenido algunas novedades, como es el hecho de la presencia de la senadora electa Piedad Córdoba, de quien el propio presidente electo Gustavo Petro se ha distanciado tras el escándalo de los 68.000 dólares que no declaró en Honduras y que en mayo pasado.



A la congresista electa, a quienes los colombianos la recuerdan por su energía y fogosidad, esta vez se le ha visto afectada en su salud y disminuida en sus energías.



También ha llamado la atención el hecho de que en esta cumbre no esté el senador Gustavo Bolívar, uno de los más cercanos escuderos del presidente electo. De la misma manera, se excusó por su inasistencia el senador Alexander López.



Tampoco asistió la vicepresidenta Francia Márquez, quien estaba programada para abrir el foro este lunes. Los que si estuvieron fueron el alcalde de Medellín Daniel Quintero y el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria.



POLÍTICA