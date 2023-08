En una audiencia de medida de aseguramiento en contra de Nicolás Petro y su expareja Day Vásquez, la Fiscalía reveló que el hijo del jefe de Estado colombiano recibió dinero que habría entrado de forma irregular a la campaña presidencial de 2022.



Así se lo hizo saber el mismo Nicolás Petro al ente acusador, según dijo el fiscal del caso.



(Minuto a minuto: En vivo: Fiscalía menciona a Verónica Alcocer y funcionarios en caso Nicolás Petro)



Horas más tarde, desde Sincelejo, Sucre, el presidente Gustavo habló del asunto. Estas son las claves de lo que dijo.

El presidente se encontraba en la capital de Sucre encabezando la Asamblea Popular Campesina para la reactivación del Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural. Desde allí, al inicio de su intervención, se refirió a la noticia del día.



El mandatario empezó diciendo: "Este Gobierno se acaba de acuerdo al mandato popular, de nadie más. Y eso es bueno que quede claro en Colombia: no hay nadie que pueda terminar con este Gobierno que no sea el pueblo mismo".

Con confianza, con firmeza. Con seguridad. Jamás he conducido a mis hijos al delito. Jamás me favorecería del delito de alguno de ellos. Mi vida politica está en función de la justicia social y la Paz de Colombia pic.twitter.com/lsncaMVM3J — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 4, 2023

Luego de ello, se refirió puntualmente al caso de su hijo.



(Consulte: Verónica Alcocer, funcionarios y las personas mencionadas en caso de Nicolás Petro)



Al principio, aclaró que no puede pronunciarse a profundidad frente a la situación debido. No obstante, afirmó que, a pesar de que se comprometió a no interferir en el proceso, iba a manifestarse ante una versión en la que se afirmaba que Nicolás Petro le había dicho al ente acusador que el primer mandatario sí sabía sobre los presuntos dineros irregulares en su campaña.

Las frases clave de la intervención del presidente Petro

"Si eso fuese cierto, este presidente se tenía que ir el día de hoy porque yo no soy Uribe, no soy Santos, no soy Duque, no soy ninguno de los que han pasado", dijo el jefe de Estado en respuesta a esa versión. Y agregó: "Yo vengo de otra manera de entender las cosas, no critico a los otros, pero nosotros venimos de algo diferente, de otra historia, de otra realidad y de otra sensibilidad".



-"Mi hijo no dijo eso. A ninguno de mis hijos, de mis hijas, les he dicho jamás que delincan. Eso no ha existido". Petro afirmó que no les ha solicitado el delito ni para ganar, ni para financiar campañas, sino que sus hijos han sido libres.



- "Mi hijo ya verá. Lo único que le puedo recomendar es 'desde la dignidad, la verdad' y no arrodillarse al verdugo jamás", expresó el presidente. Luego, su discurso se enfocó en la reforma agraria y la entrega de tierras, que era el motivo original del evento.



- "Soy el primer presidente que le dice a la Justicia que juzgue a su hijo; no porque otros hijos no hayan delinquido, que sabemos que sí, sino porque todos los presidentes protegían al hijo antes que a la justicia. A mí me costará muchísimo, pero quiero proteger primero a la justicia... Si protegemos la verdad y la justicia, alcanzaremos la verdad y la paz", afirmó. Esas palabras las pronunció Petro antes de concluir su intervención, cuando habló de la terna para fiscal General que presentó recientemente.

(Siga leyendo: Las 16 personas que habrían participado en el entramado de Nicolás Petro)



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más contenidos del caso Nicolás Petro:

Máximo Noriega ya nombró abogado para defenderse en caso de Nicolás Petro

Gustavo Bolívar reaccionó al ser nombrado en chat de Nicolás Petro y Day Vásquez

Nicolás Petro dice de quiénes recibió dinero: 'Una parte fue a campaña presidencial'