Desde el Puesto de Mando Unificado en el municipio de Pinillos, Bolívar, el presidente Gustavo Petro se pronunció sobre la crisis invernal que se está viviendo en todo el país.



El mandatario dijo que hay altas probabilidades de que la lluvia siga el año entrante. "Es como tirar una moneda, tenemos el 50 por ciento de probabilidad. Ojalá caiga en el sentido de que se acabe este año".

Agregó que en Colombia seguirán los problemas porque a causa de las lluvias habrán zonas que quedarán destruidas y se deben reparar. "Ayer con el ministro de Educación hablábamos de más de 3000 escuelas perjudicas por esta emergencia, volverlas a arreglar valen 3 billones de pesos. Será una inversión que tendremos que hacer el año entrante", dijo Petro.



El jefe de Estado también explicó lo que ha sido su ruta de trabajo frente a esta crisis. "Hemos destinado 2 billones a la emergencia actual. La urgencia implica unas prioridades, no todo lo podemos resolver de inmediato".



Petro reconoció que no ha llegado los recursos suficientes para solucionar los problemas y que se siguen incrementando los lugares de Colombia que caen en deslizamientos de tierras.



"Esta crisis tiene un origen y debemos entenderla para saber la gravedad de lo que viene. Esto que estamos viviendo no es un fenómeno natural independiente a la voluntad humana. El problema está en que las oleadas invernales son cada vez más graves y eso tiene que ver con los seres humanos", expuso.



Además enfatizó que el problema está en el capital y la codicia que tanto daño le hace al medio ambiente: "Las economías más ricas emiten una serie de gases que se han venido acumulando (...) El carbón se va a la atmósfera y nos afecta. Esto será cada vez más grave si el mundo no reacciona".



REDACCIÓN POLÍTICA