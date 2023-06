El presidente Gustavo Petro se refirió en la mañana de este lunes a los audios que se conocieron del exembajador Armando Benedetti, en los cuales asegura que él consiguió 15.000 millones de pesos para la campaña del hoy jefe de Estado.



En dichos audios, que publicó la Revista Semana, en los cuales estaría hablando con la exjefa de Gabinete Laura Sarabia, Benedetti la insulta y también le cuestiona que no le hubieran dado otro cargo en Casa de Nariño.



El exembajador estaba detrás del Ministerio del Interior o la Cancillería y constantemente le reclamaba a Sarabia el hecho de que no se hubiera tomado una decisión para cambiarlo.

Por estos audios se ha generado una fuerte crisis política en el país, especialmente por la información que dijo respecto a los 15.000 millones de pesos que dijo conseguir para la campaña y cuyo origen no es claro.



En este sentido, el jefe de Estado se pronunció en sus redes sociales y compartió tres conclusiones al respecto. Por un lado, dijo que "Laura ha recibido una presión enorme que desconocía. Debe haber sufrido y sufre mucho".



En los audios que se conocieron se escucha repetidamente a Benedetti insultar a Laura Sarabia y reclamarle por el trato que estaba recibiendo por parte del primer mandatario y ella, como jefa de Gabinete en ese momento.



"Ahora sí ya entendí por qué no me quiere llevar pa’ allá a Colombia, porque te voy a quitar tu hijue...puesto, tu hijue...puesto te lo puedes meter por el culo, porque ese puesto no lo coge nadie sino los perdedores como ustedes”.



Benedetti constantemente la insulta y se refiere a una entrevista que le concedió Sarabia a EL TIEMPO en la cual se desenmarca de Benedetti y otros políticos. "Oye, Laura, yo nunca pensé que tú fueras tan bobita, Laura, eh, te la pasas diciendo todo el día que el puesto en el que estás no tiene nada que ver conmigo, eso no te lo cree nadie. O sea, que si tú mañana fueras presidente o senador, tú no le deberías nada a Petro porque Petro se fue para Australia y no te dio ni un peso de la campaña”, aseguró.



Luego agrega: "(...) Claro que todo me lo debes a mí, por yo haber nacido además, porque yo soy el que te llevo a donde Petro. Soy el que te doy a conocer, ¿o alguien te hubiera pasado al teléfono si tú hubieras llegado sola a donde Petro? Ni una sola persona".



Petro por otro lado dice que Benedetti "se equivoca al pensar que Laura configuraba el gabinete". "Siempre lo hice y lo hago yo", puntualizó.

Petro habla sobre la financiación

El Presidente, en su publicación, manifestó: "En las dos entrevistas Benedetti afirma que ayudó a conseguir donaciones a la campaña y que no hubo irregularidades. Es cierto, cada vez que alguien pedía donar o conseguir donadores se mandaba a la gerencia, donde siempre se hicieron de acuerdo a la ley, los filtros".



Petro, además, dijo que en dicha gerencia "se rechazaron muchas donaciones y de acuerdo a los criterios de ley, se aceptaron otros. La mayor parte de la financiación de la campaña se realizó con préstamos de la banca comercial", concluyó.



Pese a lo anterior, en el país hay sectores que están pidiendo explicaciones más concretas por parte del Presidente para aclarar de dónde salieron esos 15.000 millones de pesos que, según Benedetti, él consiguió para la campaña.



Incluso, desde el Congreso de la República ya se anunciaron denuncias contra el Presidente por esta situación. El senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, y el excandidato presidencial Federico Gutiérrez señalaron que interpondrán una denuncia contra el jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Esto porque supuestamente se habría cometido el presunto delito de financiación ilegal.



"Rumbo a Bogotá a interponer denuncia ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que se investigue posible comisión de delitos relacionados con financiación ilegal de la campaña presidencial de Petro (posiblemente dineros del narcotráfico)", dijo Gutiérrez en la mañana de este 5 de junio.



Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA