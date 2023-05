Montado en el avión presidencial rumbo al departamento del Guainía, hasta a donde fue a presentar el Plan Nacional de Desarrollo el viernes pasado, el presidente Gustavo Petro le concedió una entrevista a José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN.



Al abordar la aeronave, el mandatario recordó que siempre ha estado dispuesta al servicio de los colombianos, como cuando se registró la crisis con Viva Air y fue usada para trasladar a los cientos de usuarios varados, sobre todo, en San Andrés.



“La crisis mayor la sufrieron los que compraron los pasajes, que no se podrán usar. Esa es una estafa”, soltó. Paso a seguir, hablaron sobre el trino que publicó el pasado miércoles anunciando que habían encontrado vivos a los niños sobrevivientes del accidente de una avioneta en las selvas del Guaviare y Caquetá. Reconoció que era un trino oficial y no del Presidente, y que no lo escribió él sino alguien cercano a su equipo. Y advirtió que la responsabilidad de esa información inexacta fue del Bienestar Familiar, que le anunció esa noticia.



Sobre la crisis con la coalición del Gobierno y con los partidos Liberal, Conservador y de la U, afirmó que ese distanciamiento se creó el día en el que se quitó un punto clave del Plan de Desarrollo. “Encontramos que era una ficción. Muchos congresistas querían participar en el Gobierno pero no aprobaban los proyectos del Gobierno. No de manera exacta, porque siempre hemos estado abiertos al debate”.



Y habló de la polémica Reforma a la Salud al insistir en que no puede ser un negocio de unos pocos. Y en ese punto habló de las EPS, a las que sacarían del poder del sistema de salud —dándoles un nuevo rol— “para hacerlo menos mercantil”.



El mandatario reiteró que los dineros públicos de la salud ya no los manejarían las EPS sino la ​​​​​​​​​​​​​​​Administradora de ​los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) que giraría los recursos a los centros de salud para el pago de salarios, medicinas y otros gastos. “Usted acaba de ver que aquí (en Guainía) solo hay una cajita de suero antiofídico. No hay agua potable y así los niños están en riesgo de enfermedades como la desnutrición, que los podría llevar a la muerte”.

En los Cerros de Mavecure en Inírida- Guainía el presidente Gustavo Petro sancionó el Plan Nacional de Desarrollo ‘Colombia, Potencia Mundial de la Vida’ Foto: MinTIC

Y ante la posibilidad de corrupción en la implementación de la Reforma a la Salud respondió que, en dado caso en el que decidan duplicar los costos “porque alguien se va a guardar un billetico”, la Adres debe hacer una auditoría, teniendo en cuenta que el traslado de medicinas a territorios como Guainía genera costos importantes. “Si se duplicaron los precios, el mismo sistema pita y dice que hay un problema que hay que mirar al detalle”.



“¿Y qué juego van a tener las EPS?, le preguntó Acevedo al mandatario”. “Lo que hemos dicho es que dónde están —que no están aquí, porque aquí no hay negocio— se organicen como Centros de Atención Primaria (CAPS), en los territorios. Que no esperen a las personas sino que vayan a buscarlas”, respondió Petro al advertir que las EPS hacen presencia mayoritariamente en centros urbanos y no en regiones alejadas.



Y sobre el proceso de compra de tierras a los grandes terratenientes reconoció que no va muy bien. “Va muy débil, en un 10% de lo que se prometió. Falta que se entienda que vamos por la tierra y que hay que cumplir los acuerdos de paz, que implican tres millones de hectáreas de esas tierras para los campesinos. Eso no se hace con diez millones de hectáreas al año porque se mueren los campesinos en tres generaciones”, dijo al reconocer que el Gobierno debe acelerar la compra de esas tierras, a un precio comercial, sin que eso quiera decir que los actuales latifundistas se queden sin tierras. Y reconoció que la voluntad de los grandes poseedores de tierra es “marginal, no se ha tomado en serio”.



Sobre la percepción general de inseguridad que existe entre los colombianos, destacó que el homicidio, por ejemplo, ha disminuido en un 8% entre el primero de enero y el 16 de mayo, comparado con el año anterior. En contraste, el robo de celulares en las ciudades, va aumentando, por lo que la ciudadanía puede percibir que la inseguridad va en aumento.



