En el acto de conmemoración del sexto aniversario de la firma del acuerdo de paz ‘Renace el acuerdo para la vida’, el presidente Gustavo Petro dijo que ha pasado el tiempo suficiente para hacer una evaluación de las discusiones que se suscitaron en torno a este acto.



En primer lugar, el mandatario hizo referencia a las discusiones que se generaron sobre la paz en las campañas electorales durante estos últimos seis años. "La primera perspectiva de la sociedad colombiana fue contra el acuerdo, la segunda ahora tiene que ver con implementarlo. Una hizo elegir al presidente Iván Duque, otra me hizo elegir a mí. En seis años ha pasado eso, un cambio político, una especie de péndulo real", enfatizó.



(Lea también: Petro insta a los alcaldes a ejercer 'un buen gobierno' ante la ola invernal)

Petro enfatizó en la importancia de la paz. Dijo que es el único mecanismo que puede transformar la política, la sociedad y la economía del país. "En estos años por razones quizás diferentes a la de cualquier excombatiente de las Farc, la sociedad misma en su mayoría aprendió que no se puede seguir viviendo como estamos, que el país no va a buen puerto si continúan las estructuras de desigualdad que nos llevan a la violencia", agregó.



El jefe de Estado también mencionó que la exclusión lleva la sociedad a la violencia, por eso también habló de la situación de conflicto que se vive en Putumayo.

Situación en Putumayo

El Presidente dijo que lo que ocurre en este departamento, según informaciones que han recopilado, se trata de un enfrentamiento entre "las mal llamadas disidencias".



Sobre su accionar, expresó que estos grupos subversivos utilizan al ser humano como un ser desechable y que no les importa en qué número se matan entre sí con tal de controlar un territorio.



(Le puede interesar: Presidente Petro habla del día sin IVA: 'Genera un fuerte daño a la economía')



"Es una transformación completa de ideas que estaban por allá hace décadas, pesadas en términos de una revolución armada. Es decir, una captura del poder para la transformación de la sociedad. Algunos dirán que con las armas no era, pero esa fue la idea", explicó.



También argumentó que estas disidencias ahora van por el control de la ruta que va hacia el Ecuador.



Afirmó que la prohibición no es el camino en la lucha antidrogas y que se debe evaluar una mejor alternativa porque "Colombia sigue en conflicto armado y se quiere alcanzar una paz total".

'El cumplimiento de lo firmado'

Sobre el cumplimiento del acuerdo de paz con las extintas Farc, el mandatario dijo que su proyecto de paz total tiene que ver con el compromiso de lo que allí se pactó.



"Si un Estado incumple su palabra es un generador de violencia. Y se dedicó una fracción política del país a incumplir desde el gobierno lo pactado. Lo que yo he encontrado en realidad es la intención premeditada para no cumplir los acuerdos de paz firmados hace seis años", argumentó.



Agregó que para acabar con el conflicto armado en el país hay que acabar con la "guerra perpetua".



(Le sugerimos: A qué viaja el presidente Gustavo Petro a México)



"No podemos condenarnos a la guerra perpetua, a la desigualdad. Definitivamente nuestros esfuerzos de pacificación se pueden estrellar si los tiempos de la barbarie son los que se van imponiendo por no hacer las correcciones adecuadas", explicó Petro.



De esta manera, el Presidente habló sobre su ruta frente al acuerdo de paz y dijo que su primera corrección es cumplirlo. "Este acuerdo vale un dinero. Aquí podemos presentar unos hechos que me los han escrito pero que para mí son absolutamente marginales", relató.



Petro también expuso que las instituciones del acuerdo de paz no debieron estar en un departamento administrativo de Presidencia. "Eso ya era indicador de que no se iba a cumplir el acuerdo de paz", enfatizó.

¿Qué viene para el acuerdo de paz?

Petro fue enfático en decir que su proyecto de paz total implica un cambio político mundial. Expuso que el campesinado, productor de hoja de coca, dejaría de rentarla si se es capaz de ejecutar la reforma agraria y salvar la selva amazónica.



Aseguró que si la prohibición se mantiene, las mafias serán cada vez más poderosas: "Estos grupos podrán destruir nuestras conquistas y logros, podrán trasladarse a otras partes de la selva amazónica, quizás a otros países intentarán tomar los poderes políticos, porque tienen el dinero para ello".



En cuanto al papel de América Latina, explicó que la región debe conjugar esfuerzos para cambiar algunas de las políticas mundiales.



(Además: Duque habló de los diálogos con el Eln, el sistema de salud y de las pensiones)



"El compromiso de este Gobierno es cumplir el acuerdo de paz con las Farc y llevar a negociaciones que también implicarán transformaciones de la estructura económica y política del país, hacia los otros actores de la violencia en Colombia. El pacto sigue vigente", concluyó.



MAYRA TENORIO

REDACCIÓN POLÍTICA