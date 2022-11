En medio de una jornada de protestas en Bogotá por el abuso sexual que sufrió una menor de edad en una estación de TransMilenio, según la denuncia, el presidente Gustavo Petro le pidió a la Policía la captura de los responsables.



"Hilary fue activista en mi campaña presidencial y fue abusada sexualmente en una estación de TransMilenio. Le solicito a la Policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal", trinó el jefe de Estado.



(Además: Menor denuncia que fue abusada y robada en una estación de TransMilenio)

Según la denuncia de la joven en redes sociales, un hombre la obligó a salir de la estación, la abusó sexualmente y, además, ha tenido dificultades para entablar la denuncia frente a las autoridades.



"Vi que un señor se bajó en la misma estación y empezó a mirar a todos lados. Procedió a sacar algo de la maleta y yo lo que hice fue intentar caminar más rápido porque la estación estaba totalmente vacía, no había un solo policía o celador", narró la joven.



(Lea también: El vainazo de Gustavo Petro por la frase 'los pobres quieren todo regalado')

Hilary fue activista en mi campaña presidencial, y fué abusada sexualmente en una estacion de transmilenio. Le solicito a la policía en la la brevedad del tiempo la captura del criminal. https://t.co/1TF7z6gQdE — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2022

Y agregó que "entré totalmente en shock y no pude responder absolutamente nada. Quedé sumamente pasmada por todo lo que estaba pasando. Él procedió a halarme de la mano para sacarme de la estación". Luego la obligó a hacerle sexo oral.



Esta denuncia provocó una fuerte protesta en la capital del país este jueves en la que, incluso, hubo vandalismo y fueron atacados varios articulados del sistema masivo de transporte.



(En otras noticias: Álvaro Uribe: la opinión del expresidente sobre la reforma tributaria)



"Cuando me enteré yo llamé primero al 123 para que me asesoraran sobre qué debía hacer. Me preguntaron que si los hechos estaban pasando en el instante, le respondí que no y lo único que me dijeron era que tenía que comunicarme al 195 y ahí me podían dar información. Llamé ahí y no hubo respuesta, no contestaron nunca. Llamé también a TransMilenio y me sonaba que estaba fuera de servicio", dijo la madre de la menor a este medio.



No obstante, ya el caso está en manos de la Sijín.