En la conmemoración de los 103 años de la Fuerza Armada, el presidente Gustavo Petro anunció su hoja de ruta en cuanto a la reforma pensional.



Primero dijo que la justicia social no tiene porque ser "una ilusión". Enfatizó que uno de sus principales objetivos es reestructurar este sistema: "Será un proceso de concertación porque no queremos leyes impuestas".



"Esta proyecto empezará ahora y terminará en el mes de febrero. Toda la sociedad está convocada a aportar en esta consenso: los poderosos y los no poderosos", explicó.

El jefe de Estado agregó que del presupuesto general anual quiere liberar 18 billones de pesos que hoy "se gastan subsidiando el pago de pensiones para tener más capacidad económica y reducir la deuda en los dos primeros años".



Bajo esta estrategia, Petro busca "constituir un sistema pensional que sea del 100 por ciento de cobertura".



"Los tres millones de viejos y viejas que, hoy no tienen para un plato de sopa, podrán tener al menos medio salario mínimo de pensión individual. Esos campesinos hicieron la riqueza nacional en el siglo 20, trabajando la tierra", expuso el Presidente.



También destacó que con esta reforma se bajará la deuda del país en los primeros años y que en el tercer año se podrá constituir un sistema pensional con una cobertura total.



REDACCIÓN POLÍTICA