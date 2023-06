El presidente Gustavo Petro habló de un 'golpe blando' en la noche de este lunes, tras las denuncias que anunciaron congresistas y opositores ante la Comisión de Acusaciones, en medio del escándalo por los audios del exembajador en Venezuela Armando Benedetti, en los cuales habla de supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial.



"Nuestros rivales políticos se han apresurado a ponerme denuncias en la comisión de acusaciones. Sin embargo en ninģuna entrevista o en audios se ha mostrado que he cometido un delito". escribió Petro.



"Se trata de un simple intento de golpe blando para detener la lucha contra la impunidad", añadió.



El mandatario hizo la publicación en Twitter acompañada de un pantallazo de un trino de Benedetti, en el cual el ahora exembajador asegura que "no satisfecho con lo que me correspondió políticamente" tras las elecciones, "en un acto de debilidad y tristeza me dejé llevar por la rabia y el trago".

Armando Benedetti, exembajador en Caracas Foto: Prensa embajada

En el mismo mensaje y tras afectar al Gobierno al punto de que se congelaran los debates de las reformas de Petro en el Congreso, Benedetti asegura que "he sido parte fundamental del actual proyecto político del presidente Petro".

Más temprano, el excandidato presidencial Federico Gutiérrez, quien fue uno de los contrincantes de Petro en las elecciones del año pasado, denunció al jefe de Estado ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes.



Dijo que lo hizo por "el presunto delito de financiación ilegal de campañas"



Gutiérrez afirmó que, tras conocerse las denuncias de Day Sánchez, expareja del hijo mayor de Petro, y de los acontecimientos de las últimas hora sobre los audios de Benedetti, se sabe que Gobierno es "ilegítimo" e "ilegal".



El Senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, también anunció que denunciaría a Petro. "Convoco a la ciudadanía a respaldar las instituciones y movilizarnos en una marcha nacional el 18 de junio", dijo.



