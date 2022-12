Al escenario político de Colombia no le fue indiferente el triunfo de Argentina ante Francia en la final de la Copa del Mundo. Como ejemplo de ello, está el mensaje que envió el presidente Gustavo Petro a través de su cuenta de Twitter. Allí, el mandatario felicitó a Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina, y aprovechó la ocasión para hacerle una exigencia al régimen de los ayatolá en Irán.



"Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino", señaló, en primera instancia, el jefe de Estado tras el triunfo de la 'Albiceleste' en la tanda de penales que le significó su tercera Copa del Mundo.



El gobernante acompañó su trino con la foto de Amir Nasr-Azadani, el futbolista iraní de 26 años que está condenado a ser ejecutado por apoyar las protestas en favor de los derechos de las mujeres en ese país.



Junto a la imagen del defensor del FC Iranjavan Bushehr, el presidente Petro comentó: "Y que Irán no mate el fútbol".



Muy bien por Messi, y por el pueblo argentino. Y que Irán no mate el fútbol. pic.twitter.com/fUVCMp9xpY — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 18, 2022

Antecedente en el fútbol iraní

La selección iraní ya había protestado al respecto de la represión de Irán a las manifestantes en su partido contra Inglaterra: no cantaron el himno de su país. Foto: EFE.

Como precedente, el 21 de noviembre los jugadores de Irán se habían negado a cantar el himno de su país en el primer partido de la fase de grupos del mundial, en un partido que los enfrentó con Inglaterra.



Por esa razón, los jugadores fueron llamados a una reunión con miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI), quienes, según una fuente relacionada con la seguridad del campeonato, les advirtieron a los jugadores que sus familias se enfrentarían a situaciones de "violencia y tortura" si no cantaban el himno nacional o si se unían a alguna protesta política.



Y, efectivamente, cuatro días después los jugadores cantaron su himno nacional en el partido contra Gales.



SANTIAGO CARMONA CARABALLO

REDACCIÓN POLÍTICA