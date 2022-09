El presidente Gustavo Petro dijo que "las mesadas de adultos mayores, hoy sin pensión, se pagan del presupuesto nacional, que adquirirá una capacidad de hasta 18 billones anuales".

El jefe del Estado respondió así a la información que decía que él confirmó su propuesta de reforma pensional: parte de recursos de fondos privados de pensiones se usarían para pagar mesadas de adultos mayores hoy sin pensión. "Eso no es cierto", escribió el primer mandatario.



"Las mesadas de adultos mayores, hoy sin pensión, se pagan del presupuesto nacional, que adquirirá una capacidad de hasta 18 billones anuales para este objetivo porque los cotizantes de fondos privados entrarán a Colpensiones hasta un porcentaje de su aporte", argumentó.



"La parte de cotización que ingresa a Colpensiones le conferirá a su propietario asalariado derecho a la pensión", añadió Petro.



En la tarde de este martes, el presidente Petro dijo: "En este momento, el Departamento de Prosperidad Social (DPS) tiene un poco más un billón de pesos para el adulto mayor, a través de los famosos bonos de 80.000 pesos que no le quitan el hambre a nadie".



Petro añadió que ese programa de bonos que tiene el DPS, debe pasar a Colpensiones "en espera además, de lograr que la Reforma Pensional irradie recursos al programa de adulto mayor; eso lo veremos el año entrante", al referirse que en 2023 el Gobierno tramitará ante el Congreso dicha reforma.



Durante la ceremonia de posesiones de las directoras de Prosperidad Social, Cielo Elainne Rusinque Urrego, y del ICBF, Concepción Baracaldo Aldana, el Jefe de Estado trazó la hoja de ruta de lo que serán estas entidades en su Gobierno y remarcó las misiones que tienen las nuevas funcionarias en los cambios que habrá en las instituciones.



En una primera instancia, el Mandatario explicó que lo que se busca es que se devuelvan funciones que antes tenían los ministerios y que asumieron estas entidades.



En este sentido, dijo que, por ejemplo, “hay $ 500 mil millones que el DPS maneja para vivienda. Eso debería estar en el Ministerio de Vivienda”, así como “$ 1 billón y pico de recursos para adulto mayor, a través de los famosos bonos de $70 mil, $ 80 mil que no le quitan el hambre a nadie”.



Estos fondos, según anunció, “deben pasar a Colpensiones en espera de lograr que la reforma pensional irradie recursos hacia el programa adulto mayor. Eso lo veremos el año entrante, ubicando la opción, por primera vez en la historia de Colombia, del 100 % de cobertura pensional a través de un bono que, en lugar de ese de $80 mil y que pase a ser de $500 mil y haga que el viejo, hoy no pensionado, la señora sabía, como le llamo yo, adulta mayor hoy no pensionada pueda superar la línea de pobreza”.



Por esta razón, insistió en que la cuantía de los recursos para lograr este objetivo “implica una reforma pensional, es decir que parte de las cotizaciones que hoy quedan en los fondos privados entren a Colpensiones, originando el sistema de pilares”.



POLÍTICA