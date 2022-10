El presidente Gustavo Petro, luego de los enfrentamientos violentos que se registraron este miércoles en Bogotá, aseguró que la comunidad indígena que está en el albergue La Rioja está "terriblemente hacinada" y anunció que este mismo jueves el gobierno llegará allí con "ayudas en comida, agua potable y brigadas de salud para mirar el nivel de extensión de epidemias".



(Puede leer: Gustavo Petro visita a policías heridos por indígenas en Bogotá)

Aseguró que "hay miles de indigenas en Bogotá de 94 comunidades desplazados por la violencia". El anuncio se dio a primera hora de este 20 de octubre, luego de su reunión anoche con algunos de los líderes indígenas que duró casi tres horas.



"Se sienten engañados en su dignidad. Cada vez que los golpean vienen más a Bogotá. Son un pueblo que rechaza el trato indigno, la palabra engañosa. No saben la mayoría hablar español, los discriminan por ello. Los funcionarios no tienen la educación para lograr entenderlos", explicó Petro.



Agregó que los acuerdos que firmó el gobierno anterior "serán cumplidos". "La paz en el alto Andagueda, el empoderamiento de su reserva será fundamental para solucionar un problema de incomprensión étnica en el centro de Bogotá".



(Le recomendamos leer: Dramático relato de patrullera atacada por indígenas: Me arrastraron por el piso)

Facebook Twitter Linkedin

La reunión se citó en la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

El ministro del interior, Alfonso Prada, dijo desde Casa de Nariño que el Gobierno lamenta los hechos de violencia que ocurrieron este miércoles en los cuales policías y civiles resultaron heridos.



"La ausencia de diálogo siempre genera más violencia. Rechazo y condeno los actos vividos hoy en Bogotá. Varios miembros de la Fuerza Pública y civiles resultaron heridos. Nunca será protesta la agresión a un policía", trinó previamente el jefe de Estado.

"Vamos a extender la mano del diálogo y la atención inmediata a los problemas humanitarios. Ese es el camino que el presidente Petro les propuso hoy": ministro de Interior @alfonsoprada sobre la situación de la comunidad embera. Más detalles: https://t.co/JhBnkZB062 pic.twitter.com/7mgqqFMXo3 — Política EL TIEMPO (@PoliticaET) October 20, 2022

Prada explicó que Petro visitó en el hospital a los uniformados que resultaron heridos luego de los desmanes. Por otro lado, dijo que hay una crisis humanitaria que están viviendo los miembros de la comunidad indígenas. "La crisis es ocasionada por la falta de agua. Semanas enteras 900 personas en un edificio viviendo sin agua y ahora sin luz eléctrica. Tienen alimentación deficiente y una situación de salubridad pública muy deteriorada", agregó.

Facebook Twitter Linkedin

Los miembros de la comunidad embera, luego de salir del Parque Nacional hace unos meses, fueron ubicados en el albergue La Rioja. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Facebook Twitter Linkedin

Emberas en el albergue. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

El ministro del Interior, igualmente, manifestó que llegaron a un acuerdo de no acudir a la violencia para solucionar estos problemas. "Vamos a extender la mano del diálogo y la atención inmediata a los problemas humanitarios. Ese es el camino que el presidente Petro les propuso hoy. Así es que se resuelven los problemas en Colombia", concluyó.



POLÍTICA