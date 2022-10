Si hubo un diálogo regional vinculante que tuvo alta expectativa fue el que se llevó a cabo este sábado en Valle del Cauca, en la Universidad del Valle, sede Meléndez.



Inicialmente estaba programado para el fin de semana pasado, pero por problemas de logística y ante la masivo interés que causó, decidieron reprogramarlo para el 15 de octubre.



De acuerdo con la consejera presidencial para la Juventud, Gabriela Posso, quien fue la madrina de este encuentro, en total hubo al menos 14.000 inscritos, por lo que este sería el diálogo con mayor asistencia hasta el momento entre los 10 que se han realizado.



El cronograma que se había planeado establecía que de 6 a 7 de la mañana llegarían los equipos de logística, registro y organizadores. De 7 a 9 era la apertura de las puertas. Luego, hasta las 11:30 a.m. se haría la instalación, sonarían los himnos, se haría un cacerolazo sinfónico y después hablarían el presidente Petro, de Posso y del director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González.

Agenda diálogo regional en Valle del Cauca. Foto: Presidencia

Los miembros del gabinete que asistieron iniciaron sus intervenciones en la tarima principal sin el jefe de Estado, quien se retrasó, al parecer, por problemas climáticos que no le permitieron viajar a tiempo.



Posso le había explicado a este diario que el diálogo regional tendría tres momentos. Expuso que "el más grande" sería antes de medio día en una de las canchas, donde iban a estar reunidas todas las personas inscritas, pues después se iban a dividir en mesas de trabajo para discutir uno de los cinco ejes que tuvo el evento: ordenamiento territorial y paz total; seguridad humana y justicia social; derecho humano a la alimentación; transición energética y crecimiento verde con justicia ambiental y convergencia social regional.

Diferentes ministros del Gobierno en el Valle del Cauca. Foto: Tomada de Twitter: @DNP_Colombia

Finalmente, el mandatario llegó hacia las tres de la tarde, casi seis horas después de lo esperado. En ese momento, ya se estaban llevando a cabo las mesas de trabajo la cuales, según Presidencia, fueron al menos 40.



La intervención del mandatario, que duró 16 minutos, contrario a lo que se esperaba, no fue en la tarima central, sino en uno de los auditorios.



En redes sociales, algunos de los asistentes se quejaron por este retraso.



El representante a la Cámara por el Valle, Duvalier Sánchez, aseguró: "Tenía la ilusión de asistir a un espacio inédito con el #DiálogoVinculante, no fue así. El presidente

Gustavo Petro no llegó a la hora estimada. El sol inclemente, de las 7 a la 1 pm no se había avanzado en nada significativo. Preocupante, si así es la planeación…Mucho por mejorar".



"¿Qué justificación tiene el presidente Gustavo Petro para llegar 6 horas tarde al diálogo regional vinculante en la universidad del Valle? El presidente Gustavo Petro debe empezar a respetar el tiempo de la gente", afirmó en Twitter el ciudadano Juan Felipe Lozano.



Mayte Misas, defensora de los Derechos Humanos, también se sumó a los reparos: "El #DialogoRegionalVinculante del #ValleTieneLaPalabra fue un espacio de encuentro ciudadano e intercambio con el #GobiernoDelCambio. Interesante la mesa de mujeres entre otras. La frustración por ver a presidente Petro en tarima aún gravita en Cali, los espacios vinculantes pueden mejorar".



