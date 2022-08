Una confusión se generó en redes sociales este lunes por una imagen que se difundió del primer viaje internacional a Perú que realizó Gustavo Petro como presidente.



En la fotografía, en la que aparecen Petro y el presidente de ese país, Pedro Castillo, se observa por un lado la bandera de Perú y por el otro, la bandera de Ecuador, por lo que algunos señalaron al presidente Castillo de recibir con la bandera errónea al mandatario colombiano en el encuentro oficial. Pero esto no fue así.



La reunión bilateral de los presidentes se dio en la sede de la Comunidad Andina (Can), ubicada en la capital peruana. Allí estuvieron presentes también el Canciller Álvaro Leyva; la jefe de Gabinete, Laura Sarabia; el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña y el encargado de Negocios de Colombia en Perú, Eufrasio Morales.



La bandera de Ecuador sí estaba allí, pero en la imagen que circuló no se alcanzaba a ver que también estaban al lado de esta las banderas de Colombia y Bolivia, es decir, los otros países miembros de la Can que tuvieron su XXII Consejo Presidencial Andino este 29 de agosto.



Precisamente, para dicho consejo fue el viaje de Petro, por eso fue recibido allá. En su intervención retomó su idea de construir una red eléctrica integrada en la región y además, propuso que se reintegren Chile y Venezuela a la Comunidad Andina.



Estas fueron las imágenes que compartió Castillo en sus redes sociales y por las cuales se generó el malentendido:

Bienvenido hermano @petrogustavo.Tu presencia en el Perú fortalece nuestras relaciones bilaterales para la búsqueda del desarrollo de nuestros pueblos , así como la integración regional.

¡Viva el Perú!

¡Viva Colombia! pic.twitter.com/NFJrOQrp9S — Pedro Castillo Terrones (@PedroCastilloTe) August 29, 2022

En esta imagen, compartida por Presidencia, se alcanza a ver que al lado estaba ubicada la bandera de nuestro país:

Salón donde se reunieron los presidentes de los países miembros de la comunidad Andina. Foto: Presidencia

Así se veían todas las banderas en el salón, donde estaba también izada la de la Can con su logo:

Este fue el espacio donde Castillo recibió a Petro y su comitiva. Foto: Archivo particular

REDACCIÓN POLÍTICA

