El presidente Gustavo Petro intervino en la sesión "Liderando la carga a través de la nueva normalidad de la tierra" que se desarrolló este miércoles en el marco del Foro Económico Mundial en Davos (Suiza). Allí se refirió a la protección del medio ambiente.



El jefe del Ejecutivo colombiano comenzó su intervención cuestionando ¿si se puede ser optimista cuando las cosas en cuanto a medio ambiente están empeorando?, esto para decir que como sociedad "no estamos haciendo las cosas bien, debido a una falta de voluntad política por no querer acometer las tareas que nos tocan".



Continuó interrogando si "¿con el capitalismo que se ha desarrollado en los últimos 40 años se puede superar la crisis climática que ayudó a provocar?".



En cuanto a esto, mencionó que "ese último capitalismo que conocemos tiene una lógica, que es la ganancia ampliada desregularizada sin límites políticos sociales (...) y los datos muestran que no ayuda a superar la crisis climática".



Para solucionar esos temas, propuso una planificación pública y que el reemplazo del motor de la ganancia por la planificación humana. Además, agregó que "el capitalismo debería decir que la única manera para detener la crisis climática es llevar a cero el consumo del carbón y del petróleo".



El mandatario también habló de la Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP) que se hace da año y explicó que "su papel debería ser más protagónico y tener poder vinculante".



