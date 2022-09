El presidente Gustavo Petro intervino en la mañana de este martes 20 de septiembre en la Asamblea General de la ONU, la cual tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Allí abordó varios temas claves para Colombia y el mundo, como la lucha contra las drogas.

"La guerra contra las drogas ha fracasado. La lucha contra la crisis climática ha

fracasado", dijo el mandatario luego de hablar sobre biodiversidad, violencia y cuidado del Amazonas.



(Lea también: Gustavo Petro ante ONU: 'Ayúdennos sin hipocresías a salvar la selva Amazónica').



Petro tocó esta problemática mundial diciendo también que las drogas han causado un genocidio en Colombia y el mundo, mientras continúan los discursos y las políticas sin efectividad.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Gustavo Petro ante la Asamblea General de la ONU. Foto: EFE

"Han aumentado los consumos mortales, de drogas suaves han pasado a las más duras, se ha producido un genocidio en mi continente y en mi país, han condenado a las cárceles a millones de personas, para ocultar sus propias culpas sociales le han echado la culpa a la Selva y sus plantas. Han llenado de sin razón los discursos y las políticas", manifestó el presidente.

¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder FACEBOOK

TWITTER

Seguido a esto, Petro hizo un pedido por parte de toda Latinoamérica para el resto del mundo: "Acabar con la irracional guerra contra las drogas".



(Puede leer: Gustavo Petro rechaza 'manipulación y mentira' por falso video en redes).



"Yo les demando desde aquí, desde mi Latinoamérica herida, acabar con la irracional guerra contra las drogas. Disminuir el consumo de drogas no necesita de guerras, necesita que todos construyamos una mejor sociedad: una sociedad más solidaria, más afectuosa, donde la intensidad de la vida salve de las adicciones y de las nuevas esclavitudes. ¿Quieren menos drogas? Piensen en menos ganancias y en más amores. Piensen en un ejercicio racional del poder", dijo el presidente.



Petro relacionó el tema de las drogas con la lucha por salvar la selva amazónica y pidió a los representantes de los demás países que ayuden "sin hipocresías" a salvar la humanidad del planeta.



"Ustedes reunieron los científicos, y ellos hablaron con la razón. Con matemáticas y modelos climatológicos dijeron que se acercaba el fin de la especie humana, que su tiempo ya no es de milenios, ni siquiera de siglos. La ciencia prendió la alarma y dejamos de escucharla. La guerra nos sirvió de excusa para no tomar las medidas necesarias", indicó el presidente colombiano.



TENDENCIAS

Más noticias