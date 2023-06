En su segundo día en La Guajira, el presidente Gustavo Petro estuvo con las comunidades de Nazareth y Uribia, el municipio más grande del país.



(Puede leer: Petro dice que el Gobierno sigue evaluando declaración de emergencia social en Guajira)

El jefe del Estado puso el énfasis en la transición energética. Un tema fundamental aquí, pues el departamento es una de las puntas de lanza en este plan.Tras su encuentro con las comunidades, el primer mandatario reconoció que es un asunto complejo, pues algunas comunidades han expresado objeciones en cuanto a que proyectos de energía eólica y solar estén en sus territorios.

Facebook Twitter Linkedin

El presidente Petro recorrió las calles de Nazareth, en La Guajira, junto con su equipo de gobierno. Foto: Presidencia

“Vamos a iniciar las conversaciones con ellos, hay expectativas, se reconoce que puede haber un enriquecimiento social a partir de las energías limpias. Aunque hay un temor de que vuelva a ocurrir lo del Cerrejón”, expresó el primer mandatario desde Nazareth; allí reconoció que hay sectores de las comunidades que se resisten a estos proyectos.



“He venido a hablar con las comunidades sobre cómo esa polaridad no se puede presentar”, comentó el Presidente, que apuntó a que las comunidades de la zona consideran que un proyecto de índole energética puede volver a terminar en una gran producción de riquezas que no se ve repartida hacia el grueso de la sociedad.



En esta línea, el primer mandatario se reunió en la tarde de este martes con cerca de 50 líderes de comunidades wayús que no están de acuerdo con la realización de los proyectos energéticos. El encuentro se hizo a puerta cerrada con el primer mandatario y los ministros del Interior (Luis Fernando Velasco) y Minas (Irene Vélez).



La meta del Gobierno es llegar a acuerdos con dichas comunidades para que se pueda seguir con los procesos de consulta previa con las poblaciones posiblemente afectadas por los proyectos.



(Puede seguir leyendo: Francia Márquez se posesiona como ministra de la Igualdad este jueves)

Además del tema energético, otro de los ejes de la jornada fue la interconexión y conectividad de La Guajira. Como parte de este espacio se hizo entrega de equipos a los miembros del centro etnoeducativo Julia Sierra Iguarán. En este espacio, el Presidente recalcó que no solo es entregar computadores, pues sin internet no son más que “máquinas de escribir”. En este camino, el primer mandatario habló de los retos que implica llevar internet a las poblaciones de La Guajira.



Juan Sebastián Lombo

ENVIADO ESPECIAL A LA GUAJIRA