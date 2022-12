En la ceremonia de ascenso a subtenientes del curso militar Bicentenario de la Batalla de Pichincha, que se lleva a cabo este martes en Bogotá, el presidente Gustavo Petro habló de la labor de los militares, mencionó a los que han sido asesinados, fijó una posición en la situación que se vive en el Cauca, resaltó el papel de la mujer y mencionó que mañana va a Buenaventura para dialogar con 1.500 jóvenes.



En contexto: Ataque de disidencias en Cauca deja 6 militares muertos y 6 heridos).

🔴 #EnDirecto | Palabras del Presidente Gustavo Petro, en la Ceremonia de ascensos al grado de subtenientes del Ejército Nacional. https://t.co/dBFbg7rVzu — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) December 6, 2022

En su discurso indicó que en esta promoción hay un alto número de mujeres, lo que representa un cambio de perspectiva en la institución, "porque ellas tienen una mirada diferente".



Mencionó, también, la muerte de militares en medio del conflicto. Los nombro a cada uno de los últimos que han sido asesinados y resaltó que Colombia "es una Nación que ve morir a su juventud".



Cuestionó "¿Cuánto tiempo más las generaciones van a seguir en una sociedad en guerra? y propuso "la necesidad de hacer un pacto en la sociedad, para construir una Nación en paz, a través de la utilización de loas beneficios que tiene el país".



(Vea: Ataque de disidencias en Cauca deja 6 militares muertos y 6 heridos).



En medio de discurso reiteró que "mañana va a estar en Buenaventura en un proceso inédito en el que 1.500 jovencitos negros, que se han venido matando entre sí, reclutados -porque no tienen posibilidad de nada- han sido llevados a matarse entre sí".



Hizo énfasis en que "esas conversaciones que se vienen adelantando ha permitido que en Buenaventura lleven 80 días sin un asesinato". Agregó que "todos tienen dudas sobre eso, pero espera que mañana se pueda ver si con el diálogo se puede "sacar a Buenaventura de la situación social en la que está".



Insistió en que "la paz sí es necesaria, pero no ingenua", por lo que recalcó su anuncio del Consejo de Seguridad, en el que dijo que "el Estado no va a salir del Cauca", porque "el Estado no va a abrir paso para traquetear".



(Le podría interesar: Mayorías del Gobierno hundieron moción de censura contra Minminas).



Cerró diciendo que "no se puede pensar en que el Estado puede salir en estas condiciones. Veremos si la opción de dialogo se vuelve eficaz y la eficacia consiste en dejar la economía ilegal".



POLÍTICA

Más noticias de Política:

-El sorprendente guiño de Uribe a Robledo para la alcaldía.

-María F. Cabal: 'Estados Unidos pide a socios del narcoguerrillero 'Santrich''.