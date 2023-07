En una apretada agenda desde Bruselas, Bélgica, el presidente Gustavo Petro participó del cierre de la Cumbre de los Pueblos, foro que reunió a políticos de izquierda de distintas partes del mundo y se hizo en paralelo a la Cumbre de la CELAC-UE.

En este espacio reiteró varias de sus tesis sobre cambio climático y al mismo tiempo hizo saber algunas de sus molestias frente al desarrollo de la cumbre entre los países latinoamericanos y europeos. Este mencionó que se intentó una declaración conjunta, en la que se demostró una “tensión política” entre dos bloques.



“La Unión Europea se ha centrado en su interés fundamental de la guerra de Ucrania”, dijo el mandatario, que de cierta forma cuestionó que el intento de la Unión Europea fue buscar el “apoyo de una estrategia alrededor de Zelenski”. En ese sentido dijo que hay una derechización del bloque europeo, que no es solo de sus gobiernos, sino de sus sociedades.



“La sociedad europea tiene miedo y el miedo construye la extrema derecha”, expresó el mandatario, que destacó que el bloque latinoamericano tenía en porcentaje mayor presencia de gobierno progresistas que el europeo. No obstante, cuestionó que Europa sí tenga un proyecto de integración, contrario a América Latina.



Este llamó la atención de que México tenga un desarrollo industrial articulado hacia Estados Unidos, que “no permite la integración”, y que Brasil esté pensando en una integración por fuera de la región a través del Brics (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).



“Apoyar a Estados Unidos o Rusia es lo mismo. No tenemos alternativas sociales. La alternativa al actual sistema y régimen económico mundial parte del mismo capitalismo”, dijo el mandatario, que aseveró que América Latina no tiene proyectos progresistas consolidados.



“Hay proyectos acorralados como el venezolano. El proyecto chileno, un tema de analizar de una sociedad que pasa de un proyecto progresista a rechazarlo en pocos meses. Estamos una inestabilidad política que se puede asemejar a la inestabilidad climática. En Colombia no tenemos una tradición de izquierda”, expresó el mandatario colombiano.



Gustavo Petro habló de “una especie de soledad” de Latinoamérica frente “una derechización real” de Europa. “Los proyectos alternativos europeos ahora nos miran como faro y nos preguntan qué hacer. Hay un balbuceo y una tensión que es importante entender”.



En este sentido, Petro reiteró su tesis de que el capital no traerá solución a la crisis climática. “Estoy convencido que lo que empieza a definir la política en el mundo es la crisis misma del capitalismo. El capital ha encontrado un límite”, dijo el mandatario colombiano.



En este punto reiteró una de sus tesis de que la libertad de mercados llevó “al punto de extinción y no de libertad”. En este sentido hizo una dura crítica a la Unión Europea: “La utopía de que el capital puede solucionar el Frankenstein que creó, esa es la Unión Europea”. A renglón seguido cuestionó a sectores de este bloque: “Dicen que sin el capital privado no hay solución al cambio climático, pero fue el capital privado el que nos llevó a la extinción”.



El mandatario colombiano apuntó a que actualmente hay una “discusión entre la vida y el capital”. A esto añadió: “Tenemos que vivir y beber de una teoría que se vuelve revolucionaria y que debe ser profundamente científica”. Por último, habló de un “espectro multicolor”, lejos de foros como la internacional socialista, que está “aferrado a la vida y nuestro papel es darle luz y articularlo para que sea la vida el que sea superando el capital”.