La comisión de empalme designada por el presidente electo Gustavo Petro entrega este lunes un informe detallado de lo que entró en dicho proceso con el gobierno saliente del presidente Iván Duque.



El reporte de los coordinadores señala que el empalme se realizó siguiendo una metodología clara y herramientas analíticas para evaluar cada uno de los sectores e incluyó objetivos enfocados en identificar las recomendaciones.

En el informe da cuenta de qué trabajaron 2.853 personas durante cinco semanas y que en total invirtieron 53.250 horas de trabajo .



El informe de la comisión del empalme contempla alertas críticas, un semáforo de políticas públicas, recomendaciones estratégicas, propuestas para los primeros 100 días de gestión del nuevo gobierno y las propuestas de las reformas legales.



En lo que tiene que ver con las alertas críticas el reporte contempla varios sectores.



Es así como en inclusión se plantea una revisión urgente del estado financiero del DPS en la medida que consideran que los recortes realizados por parte de Planeación Nacional a los proyectos de inversión de la entidad para el 2023, que ascienden a 10 billones de pesos, específicamente en los programas de transferencias monetarias.



En materia de salud, la comisión de empalme habla de una insostenibilidad del sistema, la cual se ve reflejada en que hay deudas acumuladas por parte de las EPS por cerca de 20 billones de pesos, así como un déficit de 6,4 billones en el presupuesto del 2022 y de 4,6 billones para el 2023 .



De la misma manera se establece que hay 14 EPS en riesgo de liquidación y señalan que el proceso de auditoría del giro directo a prestadores por parte de la ADRES tiene imprecisiones e incluso hablan de la posibilidad de un riesgo de corrupción.



En materia de educación se señala que el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio tiene contratos de 10 operadores que vencen el 30 de octubre por 8 billones de pesos.

María Fernanda Valdés es la coordinadora del equipo de empalme de Comercio, Industria y Turismo. Foto: Twitter Mario Alejandro Valencia

En materia de paz la comisión de empalme considera necesaria la revisión integral de la política de paz con legalidad y de los cinco fondos que la integran, entre los cuales señalan que están comprometidos 8,2 billones de pesos.



También señalan que en materia de ciencia y tecnología el presupuesto adjudicado para el 2023 tiene una inflexibilidad del 93,4 % producto de cupo de vigencias futuras aprobadas de la corte 2019 2021.



En lo que tiene que ver con la información estadística, la comisión señala que la ejecución de recursos de los créditos del Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo se encuentran en estado crítico al punto que de no ejecutarse la programación que se tiene a la fecha, ambos bancos darían calificación negativa al proyecto de catastro multipropósito .



El equipo designado por Petro también le hizo una revisión a lo que tiene que ver con la pandemia, tema sobre el cual señaló que 1,8 millones de personas en afiliación por emergencia están en incertidumbre y no hay una fuente clara de financiamiento.



Por supuesto que el reporte también da cuenta en lo que tiene que ver con los temas de minas y energías. En este punto se señala que el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles está en déficit.



Señalan que es de suma urgencia tomar definiciones sobre la hoja de ruta en el Fondo así como lo que tiene que ver con el precio de los combustibles.



De la misma manera dicen que con la salida de tres comisionados de la Comisión Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) y el respectivo nombramiento de sus reemplazos por el actual gobierno, el gobierno Duque mantiene el poder en la gestión de esta entidad.



De la misma manera mencionan la venta de Invercolsa por parte de Ecopetrol.



En materia de justicia, la comisión recomienda suspender el otorgamiento de las licencias para cultivo de cannabis mientras se posesiona Petro, esto debido al alto número de licencias entregadas empresas multinacionales.



Dejan en claro que el enfoque que se pretenden el nuevo gobierno es la priorización del cultivo para las organizaciones campesinas.



En materia ambiental, la Comisión estima insuficiente la preparación y respuesta con consideraciones ambientales y de cambio climático para la atención de amenazas y riesgos climáticos en áreas altamente vulnerables, tales como el Fenómeno de la Niña y la temporada de huracanes entre otros.



En cuanto al sector de comercio dicen que el TLC con los Emiratos Árabes no prevé la denominación de origen y en materia de deportes piden una auditoría a las obras que se ejecutan.



Establecer una estructura administrativa y

operativa urgente para retomar la operación de

los aeropuertos de Cartagena y Cali, ante la

finalización de los contratos de concesión. FACEBOOK

TWITTER

El reporte también habla del sector cultura en donde señalan que hay conflictos jurídicos y riesgo de embargo en la medida que se encuentran detenidas obras para la construcción de museos, casas de la cultura y centros históricos ante los conflictos jurídicos y contractuales.



De la misma manera, la comisión de empalme en su informe señala que hay problemas con la Agencia Nacional de Tierras, en la medida que de acuerdo con la información oficial 1,9 millones de hectáreas han sido incorporadas al Fondo de Tierras cuando solamente en 18.000 hectáreas se ha podido verificar que no hay ocupaciones.



Mientras tanto, la Comisión reporta que encontró que el Banco Agrario tiene una descapitalización por el orden de los 700.000 millones de pesos y le piden al presidente electo que se revisen las importaciones de arroz que se piensan hacer a partir del próximo mes desde Perú.



En el área del transporte plantean que es urgente una solución el contrato del Runt, debido a que vence en septiembre, mientras que el nuevo contrato comienza en junio del 2023, por lo que habría nueve meses sin garantía de continuidad en el servicio.



También piden que haya una solución de contratos para proveer la navegabilidad del río Magdalena y el Canal del Dique, así como establecer una estructura administrativa y operativa urgente para retomar la operación de los al aeropuerto de Cartagena y Cali ante la finalización de los contratos de concesión.



De la misma manera advierten que el proyecto del aeropuerto del café se pone en riesgo ante la liquidación unilateral del contrato con la empresa OHL; en lo que tiene que ver con las TIC hablan de la renovación de la licencia del uso del espectro, en particular con Tigo así como la renovación de las concesiones de espectro y banda de 6 GHZ



Finalmente se refieren a lo que tiene que ver con la Presidencia de la República y allí al hacer referencia a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres se refieren al proyecto de la Mojana, con un compromiso de 1,8 millones de pesos, del que señalan no tiene estudios ni diseños que lo soporten a vigencias futuras hasta el 2026.



Igualmente dicen que esa entidad tiene insuficientes recursos para su funcionamiento y capacidad operativas para atender emergencias previstas para el segundo semestre de este año.

Los semáforos

En materia educativa, la Comisión de Empalme por ejemplo resalta lo que tiene que ver con la jornada única, mientras que en vivienda destaca lo que es el esquema de funcionamiento del programa mi casa ya. En Ambiente ponen en semáforo en verde lo que tiene que ver con la estrategia nacional de economía circular y también resaltan el impulso al plan nacional de vacunación del COVID-19.



En el campo de transporte hablan de la implementación de los pliegos tipo en todos aquellos sectores donde sea viable, y en hacienda señalan que hay que mantener la política de transferencias monetarias para la población en condición de pobreza y vulnerabilidad ampliando su cobertura y monto, unificando las distintas transferencias en un único programa.



También plantean continuar con la política de matrícula cero mientras se tramita la reforma educativa y se consolida la política de educación superior pública y gratuita del nuevo gobierno.



Igualmente destacan lo que denominan la fábrica de productividad del sector comercio Industria y turismo.



Con semáforo en rojo se encuentran varias iniciativas del sector agropecuario así como los programas piloto de investigación integral en Puerto Wilches para la implementación del fracking en Colombia y también proponen revisar las exenciones y beneficios tributarios otorgados en las dos últimas reformas tributarias.



Dentro de las recomendaciones estratégicas definidas por el equipo de empalme, en cuanto a minas y energía recomiendan ajustar la regulación de la Creg para eliminar las barreras que le impiden a Ecopetrol participar en el desarrollo de energías renovables no convencionales, así como revisar las condiciones socio ambientales y económicas para evaluar la promoción y adjudicación de contratos mineros para depósitos de cobre y polisulfuro masivo como alternativa en la transición energética .



De la misma manera consideran que se debe ajustar el modelo energético del país para garantizar mayor participación y control de la sociedad en todos los aspectos de la cadena de valor del sector. Igualmente plantean que se deben estudiar los costos de energía y gas para los usuarios revisando las estructuras tarifarias para su eventual rebaja.



La Comisión de empalme igualmente considera necesaria la construcción del nuevo plan de desarrollo a partir de un ejercicio participativo que vaya más allá del Consejo Nacional de Planeación, que refleje el acuerdo nacional.



Además de esto, consideran necesario revisar el modelo de gestión del sistema general de regalías y fortalecer el rol de Planeación Nacional en seguimiento a planes de inversión y ejecución de políticas públicas .



De la misma manera, la comisión estima que en el campo laboral se debe de estudiar la derogatoria de la ley 789 respecto a la determinación legal de la jornada diurna y nocturna y los recargos por trabajos dominicales y festivos .



Igualmente plantean restructurar la de ESAP, crear el viceministerio de la juventud, incrementar el presupuesto del sector cultura, avanzar en la implementación del capítulo étnico y de género del acuerdo final de paz, establecer la paz como eje de la diplomacia y cooperación internacional a través de un plan de choque y solicitar a la Contraloría General una auditoría especial, con acompañamiento internacional, en lo que tiene que ver a los recursos destinados a inversión y funcionamiento de las entidades del sector paz.



La comisión de empalme de la misma manera también habla de la necesidad de un cambio integral en materia de la política de drogas y considera necesario avanzar en un modelo preventivo y predictivo en salud y en que se debe controlar la deforestación estableciendo acuerdos comunitarios para la conservación y restauración ecológica los principales ecosistemas.

Propuestas para 100 días

Las recomendaciones de la comisión de empalme señalan que es necesario tomar decisión sobre las EPS que están incumpliendo los indicadores financieros y la recuperación financiera de hospitales y clínicas.



Dicen que es necesario comenzar con la implementación del modelo preventivo y predictivo, soportado en la estrategia atención primaria en salud y en las redes integrales e integradas de servicios de salud.



De la misma manera dicen que es necesario avanzar en la implementación de intervenciones de choque en problemas de salud pública priorizados como mortalidad materna, mortalidad infantil y mortalidad por desnutrición.



En materia de corrupción señalan que es necesario lograr la aceptación del Secretario General de Naciones Unidas para el establecimiento de la Comisión internacional contra el impunidad en Colombia así como hacer públicas las agendas de los altos funcionarios del ejecutivo y tener un inventario de los lobistas.



En materia de planeación considera la comisión que los primeros 100 días se debe hacer el lanzamiento del proceso participativo de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo y en educación, revisar la propuesta de ampliación de la base presupuestal de las instituciones de educación superior públicas del sistema universitario estatal.



En ambiente estima que es necesario adoptar medidas administrativas necesarias para suspender los proyectos de fracking e impulsar el acuerdo de Escazú.



De la misma manera proponen que se debe declarar una moratoria minera, que se debe adoptar e implementar la declaración de los derechos del campesino, que se deben diseñar las estrategias para obtener la libertad de personas detenidas en el marco de la protesta social y avanzar en la declaratoria de patrimonio de la Sierra Nevada de Santa Marta.



Dentro de las propuestas para los primeros 100 días definidas por el equipo de empalme también se habla de articular un plan de emergencia para la protección de la vida de los líderes sociales y adoptar por decreto un plan de emergencia para la protección y seguridad de las personas que ejercen el liderazgo social .



En materia de paz proponen la necesidad de avanzar en los diálogos con el Eln y en el proceso metodológico de la implementación de la paz total, así como crear un grupo de recursos humanos que apoye al presidente el para la selección de los cargos de primer nivel .



En lo que tiene relación con las propuestas del equipo empalme sobre las reformas legales se plantea la necesidad de una ley estatutaria para la creación de la jurisdicción agraria, una reforma de transición energética a través de una ley, la reforma al código de minas, la reforma de la salud el próximo año, la reforma pensional la reforma tributaria, la reforma a la ley 30 de 1992 en lo que tiene que ver con el sector educativo.



Además: Director del Dapre habla de los momentos difíciles, de Duque y de lo que viene