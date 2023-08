Fuentes de Casa de Nariño aseguraron que el presidente Gustavo Petro y el fiscal Francisco Barbosa se reunirán. Se tiene previsto que el encuentro se dé sobre el mediodía de este viernes 11 de agosto.



De acuerdo con Presidencia, el mandatario le extendió la invitación al jefe del ente acusador y quedaron en verse hoy mismo. Esta reunión se llevará a cabo unos días después de la denuncia que hizo la Fiscalía sobre un supuesto plan del Eln para atentar contra Barbosa.



El jefe de Gobierno, hasta el momento, no se ha pronunciado públicamente al respecto y Barbosa, por su parte, esta mañana lanzó duros mensajes contra el Ejecutivo.



En entrevista con Caracol Radio señaló que ha faltado cooperación institucional, criticó las declaraciones del comisionado de Paz Danilo Rueda y manifestó que responsabiliza al Gobierno de lo que pueda pasarle a él o su familia.

Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación. Foto: Fiscalía

"Yo asumo los riesgos propios de mi cargo y desde ningún punto de vista suspendo mis actividades como Fiscal General de la Nación, pero necesito un grado de cooperación con el gobierno nacional, que no estoy encontrando, y que ponen en riesgo la vida mía, la vida de mis allegados y la vida de los funcionarios que trabajan en la Fiscalía", sostuvo.



Por otro lado, cuestionó: "¿Qué hubiese pasado en el país si se presenta el atentado terrorista hace un mes o hace 20 días?, entonces hubieran dicho qué vaina con el fiscal, o ponen un carro en la Fiscalía y entonces quién tenía la información y no se había entregado".



Ahora bien, desde la delegación del Gobierno han dicho que la denuncia hecha por la Fiscalía es "gravísima", pero igualmente han aclarado que esperan la confirmación de los hechos señalados.



"Toda hipótesis es grave. Desde el mismo hecho de que esté pasando eso, que se acuse al Eln, que sea cierto, que no sea cierto. Por eso toca mantener serenidad con esto que está pasando", dijo hace unos días en Blu Radio Otty Patiño, jefe de la delegación del Ejecutivo.



Pablo Beltrán, jefe de la delegación del Eln, y Otty Patiño, representante del Gobierno. Foto: Oficina del Alto Comisionado para la Paz

Patiño señaló que en caso de que se compruebe responsabilidad del Eln en este sentido, sería un duro "golpe contra el proceso" que se adelanta con esa guerrilla y además, demostraría que hay miembros de ese grupo armado que están saboteando los diálogos.



Desde el Eln, por su lado, han negado dicho plan e incluso señalaron al fiscal Barbosa de querer perjudicar las negociaciones. También solicitaron una reunión al Mecanismo de Monitoreo y Verificación del cese del fuego bilateral para "examinar la situación creada por las falsas acusaciones del fiscal, que generan grandes dificultades en el desarrollo y confianza del proceso".



El ministro de Defensa Iván Velásquez, por otro lado, ya sostuvo una reunión con Barbosa.

Juan Sebastián Lombo y Aura Saavedra

REDACCIÓN POLÍTICA