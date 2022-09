En la semana previa a su viaje a Estados Unidos, el presidente Gustavo Petro canceló dos veces su agenda porque tenía un percance de salud. Se estaba cuidando para que su voz estuviera en buenas condiciones para el discurso que pronunció en la ONU.



Se conoció desde Casa de Nariño en ese momento que el jefe de Estado tenía un cuadro de "bronquitis aguda no obstructiva". A esa conclusión se llegó luego de que fue examinado por su médico personal, el doctor Jairo H. Roa Buitrago.



Sobre esto, el Presidente aseguró, en entrevista con Noticias Caracol y Blu Radio, que lo que tiene son "toses alérgicas" que lo han " acompañado por décadas. "Cada vez que cojo una gripa me queda la tos, como ahora", señaló.



Luego agregó: "Como yo vivo de hablar, entonces afecta porque las reuniones, las conferencias, los discursos... a veces paso momentos difíciles. Para hablar en Naciones Unidas me costó trabajo. Me costó frenar. Venía de una tos compulsiva que no me hubiera permitido hablar en la ONU".



Finalmente, aclaró que es un tema alérgico y que ya lo está superando.



