Quienes han estado cerca del presidente Gustavo Petro en su despacho de la Casa de Nariño aseguran que él es muy tranquilo, sereno y respetuoso. Que muy pocas cosas logran sacarlo de quicio.



Sin embargo, con Petro, ya hablando de lo público, se podría decir que se registra una dicotomía entre su discurso de diálogo y conciliación frente a sus salidas ‘subidas de tono’ y de afirmaciones rotundas y radicales, en redes y tarimas.



Es sabido que en muchas ocasiones el discurso del jefe de Estado se ha centrado en el diálogo y la concertación, esto se ha hecho evidente incluso con el diálogo que ha tenido con el expresidente Álvaro Uribe, quien históricamente ha sido el rival político de Petro.



También se reunió con el gremio ganadero, al que el jefe de Estado cataloga como uno de los sectores más de derecha que hay en el país. Petro es de izquierda.



Sin embargo, ese llamado al diálogo, ese tender puentes, parece que por ratos queda destruido con algunas salidas que tiene el mandatario, particularmente a través de su cuenta de Twitter o en discursos desde la tarima. Por momentos parece como si siguiera en la campaña y no que fuera el jefe de Estado.



El presidente Petro anunció desde el Gobierno Nacional se dará la implementación del nuevo modelo de salud preventivo territorial y se desplegarán 1.000 equipos médicos. Foto: Presidencia

Para la muestra, hay botones. Desde Aracataca, Magdalena, hace unos días dijo que Colombia tiene uno de los peores sistemas de salud del mundo. De inmediato muchos sectores, incluso medios internacionales, salieron a desmentir.



Por estos desfases, consultamos la opinión de expertos académicos y figuras del mundo político.



Angelika Rettberg, profesora de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, es de la opinión de que toda esta situación se origina, en buena medida, en que el mandatario todavía “está aprendiendo”, pues gobernar un país pasa necesariamente por un aprendizaje y “hay que darle una espera”.



Para Rettberg, Petro “todavía no tiene la capacidad de resistir la tentación de decir todo lo que piensa. Le falta entender que debe calibrar más lo que quiere decir”.

El presidente Gustavo Petro compratió con el cuerpo de pilotos élite de la Fuerza Aérea. Foto: Presidencia

Un poco más allá, Yann Basset, catedrático de la Universidad del Rosario, estima que Petro es una persona a la que le gusta hablar, le gustan los discursos “y a veces empieza decir cosas que son exageradas”.



En su opinión, “el Presidente debe cuidarse de la ‘retórica’, debe cuidar un poco el lenguaje”.



En ese sentido recordó que el mandatario “siempre ha sido una figura de oposición”, por ello cuando se es gobierno no es fácil estar a tono y se tiene que avanzar en el aprendizaje. “También tendrá que moderar sus mensajes a través de las redes sociales”, destaca.



Y, precisamente, este es otro de los puntos en los que se ha generado inquietud: el manejo de la comunicación a través del Twitter por parte del mandatario. Petro, de manera personal, siempre ha estado al frente de sus redes sociales y es común que madrugue a pronunciarse a través de su cuenta de Twitter sobre los diversos temas del país. Es más, varios de sus funcionarios cercanos confirmaron haberse enterado de su nombramiento a través de un trino.

A ninguna persona, y menos a un presidente, se le puede poner como rasero que consulte con todos los interesados cada vez que abre la boca FACEBOOK

Para la senadora Clara López, del Pacto Histórico, el Presidente, como todos los colombianos, tiene libertad de opinión y no todo lo que él plantee tiene que ser concertado o consultado con aquellos a quienes se dirige.



“A ninguna persona, y menos a un presidente, se le puede poner como rasero que consulte con todos los interesados cada vez que abre la boca. Él está en su plena libertad de expresar sus opiniones, que no va en contra de su gran política nacional de buscar un acuerdo nacional estructurante”, señala la congresista del Pacto Histórico.



El exvicepresidente y senador Humberto de la Calle, por ejemplo, ha cuestionado afirmaciones del jefe de Estado, como cuando dijo que “ni el carbón de Colombia puede destruir a la humanidad ni el sistema de salud es el más malo del mundo”. Y observa que “la exageración no es una buena hoja de ruta”.



De acuerdo con el congresista, Petro ganó y tiene derecho a gobernar, “pero esa llamada ‘campaña permanente’ es nociva. Cambio sí, pero cambio basado en la evidencia”, sentencia.



Manuel Alejandro Rayran, profesor del Externado, anota que en su discurso Petro sigue buscando conquistar todavía a sus electorales, pero en la práctica entiende que debe conquistar el poder y para ello debe negociar con los ganaderos y con otros sectores que no necesariamente quieren el cambio que el mandatario plantea.



“Creo que eso solo cambiará –precisa– en la medida en que haya un desgaste político en el Congreso, que no lo apoye, y el Presidente necesite acudir a la calle”.



Pero así es Petro y se puede esperar que sorprenda al país con posturas conciliadoras, pero también con mensajes que muchos llamarán polémicos mientras otros aplaudirán.



POLÍTICA