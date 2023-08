En las dos últimas semanas, la salud del presidente Gustavo Petro volvió a ocupar la discusión política. Las reiteradas ausencias a eventos en los que se contaba con su presencia y los múltiples días en los que no hubo mayor información de su agenda, siguen alimentando versiones de sectores políticos sobre supuestas afectaciones en la condición de salud del jefe del Estado que, hasta ahora, no han generado una explicación formal de la Casa de Nariño.



(Puede leer: Álvaro Uribe se pronuncia sobre solicitud de examen médico al presidente Gustavo Petro)

La controversia se hizo más fuerte el jueves, cuando Presidencia canceló en la mañana el encuentro programado hace semanas con el Consejo Gremial y una reunión con el director de la Dian, Luis Carlos Reyes. En la misma jornada, en la tarde, los gobernadores de la región del Pacífico llegaron a una cita con el mandatario. Ese encuentro sí se realizó, pero fue liderado por el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco.



A la salida del palacio presidencial, Clara Luz Roldán, gobernadora del Valle del Cauca, tomó la vocería para dar las conclusiones del encuentro. El primer punto fue este: “Queremos informar que el señor Presidente seguía con quebrantos de salud”, y por eso no asistió a la reunión.

Facebook Twitter Linkedin

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Este hecho le dio más impulso a la solicitud de los representantes Carolina Arbeláez (Cambio Radical) y Christian Garcés (Centro Democrático) de que el Presidente se someta a un examen para determinar su estado de salud.



“¿Cuál es la razón que lleva al Presidente a incumplir su agenda por más de 85 veces? No es normal. Es momento de que el país conozca si el Presidente tiene algún percance de salud”, dijo la representante Arbeláez al radicar la solicitud en el Congreso. Por su lado, Garcés afirma que el mandatario “debe dar una explicación clara que dé tranquilidad a los colombianos”.



Para fundamentar su solicitud, los congresistas de la oposición esgrimen el artículo 194 de la Constitución, que nunca ha sido aplicado en la historia moderna del país y tampoco ha sido reglamentado. Ese artículo señala que “son faltas absolutas del presidente de la República su muerte, su renuncia aceptada, la destitución decretada por sentencia, la incapacidad física permanente y el abandono del cargo, declarados estos dos últimos por el Senado”.

¿Qué busca la oposición con la solicitud para que el presidente Petro se haga un examen médico? ¿Qué busca la oposición con la solicitud para que el presidente Petro se haga un examen médico? Foto:

El próximo martes, el presidente del Senado, Iván Name, tendrá que poner a consideración la proposición de los representantes. Aunque ha sido una corporación poco favorable al Gobierno, está la controversia de que es la dignidad presidencial la que se vería afectada. Sin embargo, más allá de si hay o no clima político para aceptar el pedido, el tema pasa por un debate de su viabilidad jurídica y de su pertinencia.



Expertos consultados por EL TIEMPO concordaron en que no hay ninguna herramienta jurídica que obligue al primer mandatario a someterse a las pretensiones de los congresistas de oposición. El exmagistrado Alfredo Beltrán, expresidente de la Corte Constitucional, apuntó a que no hay un desarrollo legal del artículo 194 de la Constitución.



Aunque la ley quinta recuerda las facultades especiales del Senado –como decretar las faltas–, no existe obligación para que el primer mandatario se someta a exámenes físicos. El exmagistrado recordó que el último intento fue en 2013, cuando el entonces senador Juan Lozano radicó un proyecto (59 de 2013) para que el Presidente y otros altos dignatarios del Estado tuviesen que pasar por un examen médico anual. Esto después de que el presidente Juan Manuel Santos estuvo varias semanas lejos del cargo por causa de un cáncer de próstata. La iniciativa no prosperó.



En ese mismo camino se pronunció el profesor Jorge Iván Cuervo, de la Universidad Externado, que señaló que no hay ninguna obligación. Aunque hizo mención del caso estadounidense, en el que el presidente se somete a un examen médico anual, no por una obligación legal sino porque se considera un asunto de seguridad nacional.

Más allá de esto, Cuervo señaló que “es una legítima preocupación de distintos sectores sobre los incumplimientos del presidente” y que el debate se debió saldar con una comunicación oportuna y veraz desde la Casa de Nariño: “El Gobierno ha fallado en no dar las explicaciones”.



Yann Basset, analista y docente, reconoció que la salud del primer mandatario es un asunto público, pero al mismo tiempo hace la observación de que no hay mecanismo que obligue a someterlo a exámenes. Lo que debe hacer la oposición, según Basset, “es exigir que la Presidencia sea clara y transparente sobre su agenda y que la respete”.



El analista Héctor Riveros coincidió en que no hay mecanismo jurídico para esta solicitud, y cuestionó su intención: “Esto hay que leerlo en conjunto. Al sumar una serie de actuaciones vemos a un sector político que quiere hacerle creer al país que el Presidente no puede seguir en su cargo y hasta piden su renuncia”.

Ahora bien, pese a que no hay ordenamiento jurídico que obligue a la figura presidencial a dar un parte sobre su salud, lo cierto es que expresidentes como Santos informaron al país sobre su condición médica y sobre su proceso de recuperación, en su caso, cuando se tuvo que apartar por el cáncer. “No hay rastros de cáncer. Estoy totalmente curado”, fue el mensaje del presidente entre 2012-2018, que hizo una amplia exposición de su cuadro clínico.

Facebook Twitter Linkedin

Juan Manuel Santos. Foto: JuanJo Martín. EFE

A pesar de que Juan Manuel Santos tuvo que pasar por una cirugía, nunca se apartó oficialmente del cargo, puesto que señaló que la enfermedad no afectaba sus capacidades físicas o mentales.



Caso muy diferente a lo que ocurrió en ese mismo gobierno con los exvicepresidentes Angelino Garzón y Germán Vargas Lleras, quienes enfrentaron serios problemas de salud en su ejercicio del cargo. En ambos casos se tuvieron que apartar de sus labores por cuenta de las afecciones en su salud.



En el caso del actual mandatario, no se sabe si realmente hay alguna afectación en su salud que sea la razón que le impida asistir a eventos. Hasta donde se sabe, este ha dado a conocer situaciones que afectan su salud. De hecho, el propio Petro informó al país de un cáncer que lo aquejó antes de su última campaña presidencial y que, en plena pandemia, lo llevó a buscar tratamiento médico fuera del país.



No obstante, en este caso no hay antecedentes frente a la incógnita respecto a la salud de un mandatario y su uso por la oposición para cuestionar su idoneidad. Frente a esto, el historiador Álvaro Tirado Mejía expresó que en la historia de Colombia no hubo caso alguno en el que se exigiera con vehemencia a un presidente que se aclarara su situación de salud.

El Gobierno ha fallado en no dar las explicaciones FACEBOOK

TWITTER

El tema del estado físico de un mandatario ha tenido varios casos particulares en la historia colombiana. Por ejemplo, a finales del siglo XIX y comienzos del XX estuvieron Manuel Antonio Sanclemente y José Manuel Marroquín. El primero fue elegido en 1898, con 84 años, pero tuvo que apartarse de sus labores debido a quebrantos de salud, que lo obligaron a dejar a Marroquín como encargado y refugiarse en la población de Villeta.



La debilidad física del presidente elegido popularmente y la inestabilidad política –causada en parte por la ausencia de Sanclemente– fue aprovechada por el designado para dar un golpe de Estado. Marroquín asumió el poder con 72 años y su gobierno pasó a la historia por la pérdida de Panamá.



(En otras noticias: Estas son las zonas donde habrá diálogos territoriales para avanzar en la 'paz total')

A mediados de siglo, el expresidente Laureano Gómez también tuvo que sortear problemas de salud. Dos ataques cardiacos lo marginaron del poder en 1951 y pusieron en su lugar a Roberto Urdaneta como designado.



El último caso de peso en Colombia en el siglo pasado, pero que no acarreó tal inestabilidad política como los dos hechos anteriores, fue el de Virgilio Barco. En esta ocasión, siempre hubo rumores de que lo aquejaba una enfermedad de la memoria, pero nunca hubo reclamos para que se aclarara su condición de salud.



Estos hechos demuestran la importancia política que tiene la salud del Presidente, aunque analistas señalan que existen dos derechos en tensión. Si bien los temas de salud personal son del orden privado, la existencia de plena claridad sobre la condición del Presidente de la República y su Vicepresidente es también una necesidad para el país. “Asumir un cargo público y ser depositario de la confianza pública exigen que el interés en preservar la intimidad ceda en cierta medida en favor del interés público”, reza un manual de la Alianza Regional por la Libre Expresión e Información.



Por lo pronto, ante las especulaciones de dichos sectores sobre su salud, Petro ha incluido en varios de sus discursos pullas a quienes le piden explicaciones sobre las inasistencias. El martes, por ejemplo, en su cuenta de X escribió: “Ahora quieren confundir el que no vaya a un evento a que tengo supuestas enfermedades. No señores, al Presidente no lo pueden llevar a groseras encerronas. Cuando hablamos de acuerdo nacional hablamos de franqueza. Con marrullas no pierdan tiempo conmigo”.

Juan Sebastián Lombo

REDACCIÓN POLÍTICA