'Se completa el primer año con sus más y sus menos': balance del 2023 del Presidente

El presidente Gustavo Petro dio una alocución de fin de año. Desde temprano, el mandatario anunció que sería un mensaje en el que haría un balance de lo que fue el 2023 y de lo que viene para el próximo año. El mandatario destacó el trabajo durante los pasados 12 meses, aunque también fue crítico.



"Se completa el primer año de gobierno con sus más y sus menos, sus aciertos y desaciertos para nuestra sociedad y para el mismo gobierno", declaró el presidente Petro, que procedió a destacar lo que serían los logros de este año.



En cuanto a la inflación, resaltó que está llegando a números de un dígito, a pesar de que los precios de la energía y la gasolina están altos y estarían frenando el descenso de este índice.



En ese sentido entró a hablar directamente de la gasolina y el ACPM. "El precio de la gasolina a partir de enero comenzará a flotar de acuerdo con el precio internacional. Subirá si este sube y bajará si al contrario, desciende", dijo el presidente sobre la gasolina, mientras que anunció que mantendrá los subsidios sobre el ACPM.



"Promoveremos una política de transformación de la energía a fuentes más limpias. Para ello es indispensable regular las tarifas de energía eléctrica quitando los componentes especulativos de la fórmula tarifaria. Tal indicación se ha trasladado a la CREG que trabaja en este objetivo", dijo el mandatario.



Luego, pasó a destacar el programa de renta ciudadana, que estaría ayudando a bajar la inflación en el país. En este sentido apuntó que además de bajar la inflación, esta ahora golpea más a la población de altos ingresos que las de bajos recursos. "La población pobre cerrará con una tasa de 8% de crecimiento de los precios de los bienes que consumen. Este hecho nos permitirá reducir los niveles de pobreza en el país", dijo el presidente.



En ese mismo sentido de destacar los logros económicos, Gustavo Petro destacó que la tasa de desempleo está alrededor del nueve por ciento. Asimismo resaltó los aumentos al salario mínimo logrados en los dos periodos en los que ha estado al frente.



"Este año hemos aumentado el salario mínimo nominal un 12,5%. Aspiramos a final de año que gane otros 6 puntos reales, porque disminuiremos aún más la inflación de precios", expresó frente al aspecto de los salarios, a lo que agregó: "Colombia no había visto eso antes, y se enmarca en nuestra política de erradicación de la pobreza y de disminución de las desigualdades".

El presidente anunció que ya firmó el decreto de liquidación del próximo año, cuyo uno de sus enfoque principales es la construcción de centros educativos, "con una priorización en los territorios excluidos del país con conflictividad armada".



En este frente celebró que la educación es parte esencial para generar una verdadera inclusión del territorio. "Queremos cortar ese ciclo perverso que ha conducido al país a la fragmentación territorial y a una de las mayores desigualdades sociales del mundo con su consecuencia: la violencia permanente", añadió.



En este capítulo destacó el aumento en los pagos a los uniformados de la Fuerza Pública y al mismo tiempo cuestionó el trabajo desempeñado por entidades como la Fiscalía para la lucha contra el crimen. "ún reposan en la justicia ordinaria 17.000 procesos de personas que ordenaron o financiaron el genocidio en el país. La verdad se ha fragmentado", volvió a reseñar, luego de que la semana pasada volviera a cuestionar al ente acusador.



Luego, entró a hablar de su agenda en el Congreso. En este punto destacó en primer lugar las ventajas que traería, supuestamente su reforma laboral. "No es el látigo, sino la inteligencia y la máquina lo que hace más productivo al trabajador", complementó. Luego mencionó las otras dos reformas sociales: pensional y salud. En ambas mencionó las ventajas que tendrían frente a los sistemas actuales.



En cuanto a la agenda legislativa para el 2024, el presidente Petro volvió a decir que presentará una ley para reforma los servicios públicos. "Buscamos que el actor prevalente sea él y la usuaria de los servicios públicos en el país. No queremos más fórmulas tarifarias que permitan la especulación y hagan que unas pocas empresas capten ganancias extraordinarias del bolsillo de la población", declaró.



También se presentaría un estatuto minero "para proteger la pequeña minería del país y llevarla hacia tecnologías limpias. Vamos a establecer un sistema de compra de oro que permita acabar con las economías ilícitas".

Asimismo, habló de las comunidades energéticas que ha usado como estrategia para la transición hacia energías limpias. Además, destacó lo que se estaría haciendo en el sector agrario y cuyas estrategias, de acuerdo al presidente, se replicarían en el sector industrial.



En otros aspectos destacó un aumento del 30 por ciento en el turismo durante este año. "Llegó el turista extranjero número 5.500.000. nuestra promesa electoral de ver en el turismo el reemplazo de corto plazo a la caída de la demanda mundial de combustibles fósiles se está cumpliendo", añadió. Por otro lado, mencionó que fue en su gobierno que se hizo la subasta para la adopción de las tecnologías 5G en Colombia.



"La nueva economía es una articulación de tecnologías de programación de máquinas y de energías limpias sin precedentes en la historia humana. Esta nueva economía demanda relaciones mucho más igualitarias entre los seres humanos en el mundo y en nuestro país para que no degeneren en nuevos ciclos de conflictividad", declaró.



Hacia el final, el presidente reconoció que "no todo es positivo". Como hizo con sus ministros, habló de "una maquinaria estatal que sigue siendo lenta". En otro punto reconoció que las dudas en la economía siguen. Por último, habló del posicionamiento a nivel internacional. "Hemos estado en la vanguardia de la lucha mundial por la Vida y por la Paz. Hemos denunciado las injusticias en el mundo porque no las queremos en Colombia", concluyó.