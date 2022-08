El país se despertó este lunes con una polémica entre el presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque por el valor de cada una de las casas reconstruidas en la isla de Providencia. Mientras que el jefe del Estado cuestiona que cada unidad haya superado los 600 millones de pesos, su antecesor lo corrige -a través del exdirector del Departamento Administrativo de Presidencia de la República, Dapre, Víctor Muñoz- y dice que el costo real fue a casi la mitad.

La diferencia por el valor de las unidades de vivienda en la isla, destruida por el huracán Iota en noviembre de 2020, es el primer pulso abierto de manera pública entre ambos dirigentes políticos.



La situación se inició cuando en su visita a Providencia, realizada este domingo, el presidente Petro criticó varios aspectos de la reconstrucción tanto del valor cómo del proceso en el que no se tuvieron en cuenta, según él, a los pobladores de la isla. Así, por ejemplo, mencionó que los trabajos estuvieron enfocados “en el cemento” y no en las personas.



“Es la concepción de la reconstrucción la que produce esta barbaridad de costos. Se hizo alrededor del concreto y no del ser humano. Se hizo alrededor de imponer los criterios desde Bogotá y no de apoyarse en la comunidad raizal y su cultura. Es eso lo que explica que no se reconstruyan los lugares arquitectónicos patrimoniales del pueblo raizal”, argumentó Petro.



Petro, además, dijo que la construcción del Hospital de Providencia se tardó más que el resto de viviendas y que su contratación se dio apenas una semana antes de su posesión y llegada a la Casa de Nariño.



Para Petro, los errores surgieron porque durante la administración de Duque se debió contratar antropólogos, historiadores y líderes raizales que tuvieran en cuenta la importancia de la historia y patrimonio que guarda Providencia.

El costo promedio de estas casas hechas en concreto en la reconstrucción de Providencia ha sido de 600 millones de pesos. pic.twitter.com/bTYQvHNh78 — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 22, 2022

Es por eso que “la opción para el agua potable, después de que la reconstrucción destruyó las cisternas tradicionales para recoger aguas lluvias en los hogares, sea una desalinizadora que entrega el metro cúbico de agua potable diez veces más cara que el sistema tradicional de los raizales. La reconstrucción, pensada como contratación externa a los habitantes de la isla, llevó una fuerza de trabajo foránea y una cantidad de funcionarios que pervirtió por completo la economía de la isla”.



“Ellos tuvieron una inercia de sus ministerios y creyeron que venir a imponer sus criterios era lo eficaz”, dijo Petro.



“¿Por qué un valor tan sorprendente, cómo puede valer en Providencia una casa en concreto con tejas en zinc, muchas veces con algo de estructura de acero, 600 millones de pesos”, señaló Petro.



Sobre este punto, Muñoz -uno de los funcionarios más cercanos al presidente Duque- respondió que en la reconstrucción Providencia la mayor parte de las viviendas costó cada una 393 millones de pesos y que las que costaron 695 millones de pesos cuentan con una estructura tipo refugio, al tiempo que recordó que se trata de infraestructura resistente a huracanes.



A Muñoz la respaldó la exministra de Vivienda, Susana Correa -quien fue la responsable en el terreno designada por Duque para la reconstrucción de la isla- quien también expresó una visión distinta a la de Petro.

@petrogustavo En Providencia se reconstruyen 737 casas tipo VAL promedio de costo 393 millones y áreas entre 45 a 180 m2



330 casas tipo refugio en estructura metálica y concreto costo promedio 695 millones area entre 86 y 111 m2



Resistentes a Huracanes …. — Victor Munoz (@Vicmunro) August 22, 2022

“La reconstrucción de Providencia no se conoce en el paso efímero de una mañana, ni se sustenta con la información de una sola voz. Providencia no es solo viviendas. 357 actividades implementadas constituyen el universo de acciones definidas para la reconstrucción de Providencia y Santa Catalina. Agricultura, comercio, industria, turismo, cultura, deporte, educación y energía, entre otros sectores”, dijo Correa.



En los datos suministrados por Muñoz, en su cuenta de Twitter, del costo de la reconstrucción sí acepta que hubo viviendas que superaron los 600 millones de pesos, pero aclara el por qué:



“En Providencia se reconstruyen 737 casas tipo VAL, con promedio de costo de 393 millones y áreas entre 45 a 180 metros cuadrados”. Muñoz aseguró que las casas construidas son resistentes a huracanes. Además, también se levantaron “330 casas tipo refugio en estructura metálica y concreto con costo promedio de 695 millones y un área entre 86 y 111 metros cuadrados”, señaló.



POLÍTICA