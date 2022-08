"Desde hoy, soy el presidente de toda Colombia y de todos los colombianos y colombianas. Es mi deber y mi deseo", dijo Gustavo Petro en su primer discurso como jefe de Estado.



Petro, tras su juramento, ordenó traer la espada de Bolívar, en lo que se convirtió en la primera orden de su mandato. "Esta espada tiene tanta historia que hoy sumará una más (...) Esta espada representa mucho para nosotros y quiero que sea del pueblo. Es la espada del pueblo y por eso la queríamos aquí".



Juro a Dios y al pueblo de Colombia cumplir firmemente la Constitución y las leyes de Colombia. pic.twitter.com/SUCojmAqdH — Gustavo Petro (@petrogustavo) August 7, 2022

“Los colombianos y las colombianas hemos sido muchas veces en nuestra historia enviados a la condena de lo imposible, a la falta de oportunidades, a los no rotundos. Quiero decirles a todos los colombianos y todas las colombianas que me están escuchando en esta Plaza Bolívar, en los alrededores, en toda Colombia y en el exterior que hoy empieza nuestra segunda oportunidad”, dijo al comienzo de su discurso tras saludar a su familia y a todos los invitados.



“Nos la hemos ganado. Se la han ganado. Su esfuerzo valió y valdrá la pena. Es la hora del cambio. Nuestro futuro no está escrito. Somos dueños del esfero y podemos escribirlo juntos, en paz y en unión. Hoy empieza la Colombia de lo posible”, puntualizó.



Petro primero habló de la paz: "Que la paz sea posible. Tenemos que terminar, de una vez y para siempre, con seis décadas de violencia y conflicto armado. Se puede. Cumpliremos el Acuerdo de Paz, seguiremos a rajatabla las recomendaciones del informe de la Comisión de la Verdad. Este es el Gobierno de la vida, de la Paz, y así será recordado".



Además, el jefe de Estado invitó a un diálogo social. “Es la sociedad toda la que debe dialogar sobre cómo no matarnos y sobre cómo progresar. En los diálogos regionales vinculantes convocamos a todas las personas desarmadas, para encontrar los caminos del territorio que permitan la convivencia”.

Y les hizo un llamado a los grupos armados: "Convocamos, también, a todos los armados a dejar las armas en las nebulosas del pasado. A aceptar beneficios jurídicos a cambio de la paz, de la no repetición definitiva de la violencia, a trabajar como dueños de una economía próspera, pero legal que acabe con el atraso de las regiones", agregó.



Petro afirmó que es el momento de cambiar la política antidrogas: “Es hora de una nueva Convención Internacional que acepte que la guerra contra las drogas ha fracasado, que, ha dejado un millón de latinoamericanos asesinados, la mayoría Colombianos, durante estos 40 años, y que deja 70.000 norteamericanos muertos por sobredosis cada año. Que la guerra contra las drogas fortaleció las mafias y debilitó los Estados".



"Que la guerra contra las drogas ha llevado a los Estados a cometer crímenes. Nuestro Estado ha cometido crímenes y ha evaporado el horizonte de la democracia. ¿Vamos a esperar que otro millón de latinoamericanos caigan asesinados y que se eleven a 200.000 los muertos por sobredosis en Estados Unidos cada año? O más bien, cambiamos el fracaso por un éxito que permita que Colombia y Latinoamérica puedan vivir en paz”, puntualizó.



El mandatario se refirió a la desigualdad y la pobreza: “No miremos para otro lado, no seamos cómplices. Con voluntad, políticas de redistribución y un programa de justicia vamos a hacer una Colombia más igualitaria y con más oportunidades para todos y todas".



"Si somos capaces de llevar una parte de la riqueza que se crea, a los niños y niñas desnutridas a través de algo tan simple como pagar los impuestos de ley, seremos más justos y estaremos más en paz. No es un asunto solo de caridad, es un asunto de solidaridad humana. La solidaridad es lo que ha permitido que los pueblos

sobrevivan y logren las máximas conquistas de la cultura y de la civilización", dijo.



Además, Petro habló de los próximos proyectos de ley: "Por eso hemos planteado una reforma tributaria, una reforma de la salud y de las pensiones, una reforma del contrato laboral, una reforma de la educación. Por eso hemos priorizado en el

presupuesto la infraestructura de la educación, de la salud, del agua potable, de los distritos de riego y de los caminos vecinales.

​

"Los impuestos no serán confiscatorios, simplemente serán justos", agregó.



El mandatario indicó que "todos los bienes en extinción de dominio de la SAE pasarán a ser la base de una nueva economía productiva administrada por las organizaciones campesinas, por las cooperativas urbanas de jóvenes productivos, y por las asociaciones populares femeninas".



Además, Petro recalcó que es hora de actuar contra el cambio climático: "Tenemos y podemos encontrar un modelo que sea sostenible económica, social y ambientalmente (...)La ciencia no parece equivocarse. Por eso desde esta Colombia le

pedimos al mundo acción y no hipocresía".





