El presidente Gustavo Petro, contrario a lo que han dicho algunos funcionarios de su Gobierno, manifestó durante el foro ‘Latinoamérica, EE.UU. y España en la Economía Global’ que por el momento no tiene en su agenda un encuentro con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.



En ese diálogo, organizado por el periódico español El País, Jan Martínez Ahrens, director del medio, le preguntó al jefe de Estado: "¿Entiendo que no tiene previsto en corto plazo ver a Maduro, no?". Frente a eso, Petro dijo: "No, eso no está en este momento en la agenda".



El mandatario aseguró eso mientras explicaba los beneficios de la reapertura de la frontera, la cual se dará el próximo 26 de septiembre.



Justo esta semana, el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, en diálogo con medios de comunicación, entre ellos EL TIEMPO, dijo que se estaba preparando una agenda para el encuentro entre ambos mandatarios ese día, pero dijo que "aún faltan por afinar detalles de la hora".

El ministro Reyes también informa que se está prepara la agenda para el encuentro Petro-Maduro en la Frontera. pic.twitter.com/3K6JdXdeYf — Ana Rodríguez Brazón (@anarodriguez_b) September 20, 2022

Lo anterior queda en duda después de que Petro, seis días antes de la reapertura, manifestara que no tiene previsto dicha reunión en un corto plazo.



