El pasado viernes, el presidente Gustavo Petro tuvo un encuentro con la comunidad colombiana residente en la ciudad de París, en Francia. Allí pronunció un discurso que fue retransmitido en una alocución televisada en la noche de este domingo 25 de junio.



En esa intervención, el jefe de Estado anunció que el Gobierno volverá a radicar el proyecto de reforma laboral ante el Congreso, luego de que se hundió el pasado 20 de junio y que el Presidente calificó como un hecho "muy grave".



“Vamos a proponer que la reforma laboral, que hundieron sin discutir, con técnicas de filibusterismo, se vuelva a colocar en discusión de la sociedad colombiana, del banquero, pero también de la señora de los tintos”, aseguró el mandatario.

En el encuentro, que se llevó a cabo en la Universidad Sorbonne Nouvelle, Petro invitó al Congreso a avanzar en la discusión de los nuevos proyectos que se radicarán en el Legislativo, como los relacionados con la reforma agraria y la educación superior.

“El gobierno del cambio va a invitar a ese Congreso de Colombia a hacer las leyes de la paz, a hacer las leyes de la transformación nacional y democrática y vamos a invitar al banquero a dialogar con nosotros”, sostuvo.



Por otro lado, habló sobre el 'plan Marshall' que propuso para enfrentar el cambio climático. “Nos vamos a llevar a los banqueros más grandes del mundo a Cartagena, ahora en septiembre, para ver si es posible que se conecten las nuevas discusiones, contemporáneas, que están llevando al mundo de las finanzas a ver si se consolida la vida en el planeta y no nos la quitan, como un omnicidio, a través de la crisis climática”.



Se refirió, por otro lado, a las marchas que tuvieron lugar esta semana en varias ciudades del país en contra de su Gobierno, cuestionó los motivos de quienes salieron a las calles e hizo una comparación con la guerra civil de 1851 que libraron conservadores y liberales tras la abolición de la esclavitud.

Presidente Petro habló sobre las manifestaciones contra el Gobierno. Foto: EL TIEMPO

“No salió el obrero, no salió la obrera, no salió la señora de los tintos, no salió la enfermera, no salió el hombre que pega los ladrillos o pone los vidrios de las ventas, salió una clase media alta arribista a decir: 'fuera Petro, no queremos sus ideas' ", dijo el jefe de Estado.

