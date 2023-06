El presidente Gustavo Petro anunció este miércoles, durante un discurso en la carrera Séptima de Bogotá, que las reformas sociales van a seguir y que el siguiente semestre llegarán al Congreso de la República las reformas a la Ley 30 y a los servicios públicos.



"Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia", aseguró el jefe de Estado.



"Serán los proyectos del próximo semestre: la reforma a los servicios públicos para que el eje del servicio público no sea el empresario que se gana el billete a manos llenas sino sea el usuario y la usuaria del servicio público en Colombia", aseguró el mandatario durante una jornada de manifestaciones a la que convocó para respaldar las reformas sociales que por estos días tramita el Congreso.



La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, está marchando en Bogotá Foto: César Melgarejo/ El Tiempo @cesarmelgarejoa

Y agregó: "Vamos por la reforma de la Ley 30 de educación superior para que la juventud colombiana pueda acceder a un derecho que es educarse, porque educarse es también en el ser humano poder vivir con dignidad. Son las reformas que nos gritaron en la plaza pública antes de ganar la Presidencia de la República".



Sin embargo, estos dos proyectos estaban en la agenda legislativa del Gobierno para este semestre, pero no se tramitaron.



El mandatario aseguró que su Gobierno está cumpliendo a sus electores y por eso llevarán esas iniciativas al Legislativo: "Esos cambios que el país necesita y esperamos que las diferentes fuentes del Congreso de la República sepan escuchar este pueblo. Sepan escuchar esta solicitud respetuosa y sepan entender que el respeto no es debilidad. Que el pueblo Colombiano no ha abandonado al Gobierno".

Precisamente, el mandatario le pidió al Congreso que apruebe las reformas sociales, pues son, dijo, "una solicitud popular que nace de las entrañas del territorio excluido, de la gente excluida, de la base de la nación colombiana. Les solicitamos aprueben lo que el pueblo de Colombia aprobó en las urnas. Es un mandato popular que podemos discutirlas como durante meses lo hemos hecho. Podemos aceptar cambios, pero ninguno que afecte la posibilidad de las garantías de los derechos de la gente".



"Vamos por un trabajo digno. Vamos por una salud en las casas de la gente gratuita y para toda la población en todo el territorio nacional. Vamos porque cualquier viejo, cualquiera vieja de nuestra patria tenga un bono pensional decente con el cual poder existir", remató el mandatario por este tema.



MATEO GARCÍA

REDACCIÓN POLÍTICA